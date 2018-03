La grande isola di rifiuti del Pacifico è ancora più grande

Pacifico l isola di plastica è sempre più enorme. 'Una massa di spazzatura grande tre volte la Francia' : Il resto è una quota dei 320 milioni di tonnellate di questo materiale prodotti ogni anno nel mondo. Uno di questi frammenti , una cassetta per le bottiglie d'acqua, ha ancora stampigliato l'anno di ...

Isola dei famosi - nuova eliminazione e grande ritorno Video : In questo articolo vi faremo un breve sunto di quanto accaduto nella puntata dell'#Isola dei famosi andata in onda ieri 20 Marzo 2018. Da segnalare in primis un grande ritorno. La radiosa Valeria Marini 50 anni non veniva avvistata presso le isole honduregne dal lontano 2012. La bella showgirl si è aggiunta al gioco, divenendo immediatamente una delle naufraghe di punta. Riuscira' a scavalcare anche la sensuale Francesca Cipriani [Video] e ...

Jonathan Kashanian/ L'incontro con la madre e il grande desiderio : diventare padre! (Isola dei Famosi 2018) : Jonathan Kashanian ha potuto riabbracciare la madre durante la diretta de L'Isola dei Famosi e ha confessato il suo più grande desiderio per il futuro: diventare padre!(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 08:31:00 GMT)

“Ha rubato il cibo!”. Caos all’Isola dei Famosi. La fame si inizia a far sentire e manda in tilt i concorrenti : parte subito una grande litigata. Poi arriva il gesto inaspettato : Nervi tesi all’Isola dei Famosi. I naufraghi soffrono a causa della mancanza di cibo. L’ultimo disguido a tal proposito è stato mostrato oggi durante il day time e ha visto tra i principali protagonisti Marco Ferri. Il ragazzo, infatti, è stato accusato dagli altri concorrenti di aver rubato del cibo, generando per questo motivo non pochi malumori. Se in un primo momento però Marco Ferri ha negato palesemente quanto accaduto dopo, ...

“Eva ti chiedo scusa”. Isola - clamoroso passo indietro. In diretta davanti a tutti l’ex naufrago chiede perdono alla Henger per quello che è successo : a questo punto è tutto chiarito : “Un atto di grande maturità” : È arrivata l’ora delle scuse e del perdono. All’Isola dei famosi forse qualcosa sta cambiando e dopo settimane di intemperanze i concorrenti che hanno lasciato l’Honduras sembrano giungere a più miti consigli. Nella puntata del 18 marzo di Domenica Live è successo quello che ormai più nessuno si aspettava: in diretta tv, davanti a tutti l’offesa è stata lavata , Eva Henger è stata finalmente risarcita delle offese ...

Isola dei Famosi - c’è il colpo di scena : è arrivato un nuovo vip. Non era trapelata alcuna indiscrezione sul nuovo naufrago e quindi la sorpresa è riuscita alla grande. La sua presenza – già si capisce – è destinata a creare ‘scompiglio’ : Isola dei Famosi, arriva la grande (e bellissima) novità. Non solo polemiche e canne (dai, ridiamoci un po’ su) nella tredicesima edizione del reality, ma anche belle sorprese. Ci vuole un po’ d’aria fresca dopo tutto il caos che si è creato durante l’ultima puntata quando Alessia Marcuzzi ha preso a male parole Eva Henger che le stava mettendo fretta per poter di nuovo affrontare l’argomento del canna-gate. La Henger, durante la seconda puntata ...

Franco Terlizzi al settimo cielo all’Isola : un grande traguardo : Isola dei Famosi, Franco Terlizzi da una taglia XL a una L: grande entusiasmo Non è un segreto che Franco Terlizzi abbia deciso di prendere parte all’Isola dei Famosi anche per perdere peso. L’ex pugile non ha mai nascosto la sua volontà di tornare in forma come una volta, anche e soprattutto per sua moglie. […] L'articolo Franco Terlizzi al settimo cielo all’Isola: un grande traguardo proviene da Gossip e Tv.

Ecco Flavio Montrucchio oggi. Ma ricordate com’era al grande Fratello? Indimenticabile l’incontro all’Isola dei Famosi con la moglie - Alessia Mancini - ma riavvolgete il nastro a quando l’abbiamo conosciuto in tv : differenze? : Il pubblico dell’Isola dei Famosi non ha avuto il minimo dubbio quando ha assistito all’incontro tra Flavio Montrucchio e Alessia Mancini: è stato uno dei momenti più intensi ed emozionanti di tutta l’ottava puntata. Alessia, ex stellina di Non è la Rai e ora naufraga, non vedeva il marito da quasi 2 mesi e, appena l’ha riconosciuto in lontananza, in lacrime si è precipitata verso di lui, che l’aspettava in ...

Sicilia : Armao - agenda digitale grande opportunità per crescita isola : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) – L’agenda digitale della Regione Siciliana, per quale sono pronti 411 milioni di euro, “è una grande opportunità per la crescita e la competitività della Sicilia”. Così, il vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao presentando l’agenda digitale in Sicilia. “I cittadini Siciliani hanno già notevoli gap rispetto ai cittadini del resto del paese – dice ancora Armao ...

Striscia La Notizia - l’appello di Fabio di Fabio e Mingo : “Fatemi tornare in tv. grande Fratello - Isola - va bene tutto - vorrei lavorare” : Parla, parla, parla. Fabio De Nunzio, l’omone muto, l’umarells di Striscia la Notizia, che se n’è stato silenzioso per 18 anni alle spalle del collega Mingo, è un fiume in piena. Scagionato completamente dalla vicenda dei dieci presunti servizi farlocchi, che hanno visto Mingo e la moglie finire rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Bari per reati di truffa, simulazione di reato, falso, calunnia e diffamazione, ora chiede a gran voce un ...

FRANCESCO MONTE AL grande FRATELLO VIP?/ Dopo l'Isola dei Famosi una nuova chance in tv? Tutto dipende da... : FRANCESCO MONTE concorrente al GRANDE FRATELLO Vip 3? Dopo l'Isola dei Famosi 2018 e la vicenda del canna gate, l'ex tronista dichiara: "Mai dire mai!"(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 21:40:00 GMT)

“Jonathan non è quel che sembra”. Isola dei famosi - clamoroso attacco al naufrago. Le accuse (pesanti) arrivano a sorpresa da un ex concorrente del grande Fratello. Il vip in questione si è legato al dito quella faccenda e lo ha smascherato davanti a tutti : “Il giorno che io devo fare una cattiveria per stare un minuto di più su quest’Isola eliminatemi. Io amo tutti, forse sono stupido, ma sono fiero di essere stupido così come sono”, è bastata questa frase, pronunciata da uno dei naufraghi, a far infuriare un personaggio del mondo dello spettacolo uscito dall’ultima edizione del Grande Fratello nip. Ormai, però, lui è molto conosciuto quindi lo consideriamo un vip. Di chi stiamo ...