Storie Maledette | Roberta Bruzzone vs Franca Leosini | «Non è aggiornata | errori durante

Roberta Bruzzone contro Franca Leosini “non è aggiornata”/ La conduttrice di Storie Maledette risponde : Roberta Bruzzone interviene sui social dopo essere stata citata da Franca Leosini nella puntata di Storie Maledette: la conduttrice risponde a Radio Capital(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Anticipazioni Storie Maledette - terza puntata domenica 25 marzo 2018 : Anticipazioni terza puntata Storie Maledette: Franca Leosini intervista Paolo Esposito condannato all’ergastolo per l’assassino della moglie e figlia Dopo le prime due puntate dedicate al caso Sarah Scazzi con le interviste di Sabrina e Cosima Misseri, Franca Leosini torna ad occuparsi di un caso di omicidio durante la terza puntata del seguitissimo programma televisivo “Storie Maledette“. Ecco le Anticipazioni. Storie ...

Storie Maledette - come passano il tempo Cosima e Sabrina? Video : In questo articolo ci occuperemo delle ultime due puntate di #Storie Maledette. Il programma condotto da Franca Leosini, si è recentemente occupato del delitto di Avetrana, che ha visto come vittima la giovane Sarah Scazzi 15 anni al momento della morte. I giudici hanno infine riconosciuto come colpevoli per l'omicidio della ragazzina, Sabrina Misseri 30 e sua madre Cosima Serrano 62. Le due donne sono state intervistate, per l'occasione, dalla ...

Roberta Bruzzone vs Franca Leosini : "Errori e inesattezze - la conduttrice di Storie Maledette non è aggiornata" : Roberta Bruzzone contro Franca Leosini: l'epica collisione tra le due regine del crime televisivo è realtà. Domenica sera, mentre su Rai 3 la conduttrice andava in onda con la seconda parte di Storie Maledette dedicata al delitto di Avetrana, la criminologa tuonava su Twitter."La Leosini non è aggiornata", scrive Bruzzone, "Misseri è già sotto processo per calunnia nei miei confronti da un bel po'. Per giugno ...

Storie Maledette - Roberta Bruzzone : “Il racconto di Franca Leosini non somiglia a quello reale. E mi aspettavo sobrietà sulle scelte lessicali” : Apprezzamento quasi unanime sui social per il programma Storie Maledette, non condiviso però da Roberta Bruzzone. “Ma la Leosini cosa si è letta prima di fare queste interviste? Siccome questa storia la conosco particolarmente bene, ho gli strumenti per dire che purtroppo il racconto reso non assomiglia a quello reale”. La criminologa non ha affatto gradito le due puntate della trasmissione condotta da Franca Leosini, dedicate al processo che ha ...

Ascolti tv - 18 marzo/ Boom di Domenica Live con oltre 3 milioni di spettatori - vola Storie Maledette : Gli Ascolti tv del 18 marzo confermano la vittoria di Fabio Fazio e del suo Che tempo che fa ma anche l'interesse sempre maggiore per Franca Leosini e Storie Maledette, ecco il dettaglio(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:34:00 GMT)

Storie Maledette - da Franca Leosini il ritorno di Sabrina Misseri e Cosima Serrano : ecco come è oggi la loro vita : La seconda parte dell'intervista a Sabrina Misseri è andato in onda nella nuova puntata di Storie maledette. Franca Leosini ha continuato la sua intervista alla cugina di Sarah Scazzi e...

Ascolti TV | Domenica 18 marzo 2018. Che Tempo Che Fa 15.5%-13.5% - Storie Maledette in crescita (8.1%) - Moto Gp su Tv8 al 6.8%. E’ Arrivata la Felicità dimezza gli spettatori : Fabio Fazio e Laura Pausini Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.219.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – in onda dalle 22.27 alle 0.15 – ha ottenuto 2.559.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.481.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.894.000 ...

Ascolti TV | Domenica 18 marzo 2018. Che Tempo Che Fa 15.5%-13.5% - Furore 10% - Storie Maledette in crescita (8.1%) - Moto Gp su Tv8 (6.8%) : Fabio Fazio e Laura Pausini Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.219.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.559.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.481.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.894.000 spettatori (6.8%) mentre Swat 1.666.000 (6.6%). Su ...