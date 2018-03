Maltempo | crolla un muro a Giugliano

Maltempo Liguria : pino crolla su auto - 3° caso in pochi giorni a Ponente : Un pino è crollato oggi pomeriggio su due auto in sosta a San Martino di Sanremo: è il terzo caso in quattro giorni nel Ponente. Nei giorni scorsi due pini marittimi sono caduti a Porto Maurizio. Tra le cause le abbondanti piogge e la stessa salute delle piante. In frazione Suseneo, a Sanremo, sono ancora in corso gli interventi di rimozione della frana di un muro privato che ieri ha isolato 20 famiglie. L'articolo Maltempo Liguria: pino crolla ...

Maltempo Napoli : crolla parete esterna di un palazzo - evacuate 30 famiglie : Il Maltempo ha provocato il crollo della parete esterna di un palazzo di Gragnano (Napoli) nel primo pomeriggio di oggi: il forte boato è stato avvertito in tutto l’edificio di via Vittorio Veneto 235, tanto che gli abitanti del palazzo si sono riversati in strada. La parete del palazzo è crollata sul terrazzo di un’altra palazzina adiacente. Non si segnalano ulteriori danni né feriti, ma le 30 famiglie del palazzo interessato dal ...

Maltempo : crolla una porzione di muro di contenimento a Narni : Una porzione di un muro di contenimento di un’abitazione privata è crollata nella tarda serata di ieri nei pressi del parcheggio pubblico del Suffragio, a Narni. Non solo sono stati rilevati danni a cose o persone. Il crollo – riferisce il sindaco, Francesco De Rebotti – è avvenuto accanto all’ascensore di collegamento del parcheggio al centro storico. I detriti si sono fermati sul muro di una piccola piazza sottostante. ...

Maltempo - crolla pilone a Venezia : rimosso - ma riapertura solo alle 19 : E’ stato rimosso a Venezia il traliccio caduto sul Ponte della Liberta’, sradicato stamane dalla strada a causa del forte vento. Lo scrive il sito del Comune di Venezia rilevando che continua il lavoro delle squadre per la messa in sicurezza dei cavi del tram. La circolazione stradale da Mestre per Venezia non riprendera’ prima delle 19. La viabilita’ da piazzale Roma per la terraferma, invece, potrebbe essere riaperta ...

Maltempo Sicilia : crolla soffitto in una scuola di Palermo : A Palermo, in una classe dell’istituto magistrale “Regina Margherita” di via Protonotaro, si è verificato il crollo del soffitto di un’aula: di conseguenza la classe è stata ricollocata nel plesso centrale. Si ritiene che le piogge degli ultimi giorni possano avere avuto un ruolo nel cedimento. L'articolo Maltempo Sicilia: crolla soffitto in una scuola di Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - il ciclone Africano diventa un “mostro” sul mar Jonio : pressione crollata a 989hPa - altre 24h di forte Maltempo al Sud [LIVE] : 1/11 ...

Maltempo Siracusa : crolla palco allestito per il Carnevale ad Avola : A causa della forte ondata di Maltempo in atto in Sicilia, è crollato il palcoscenico montato da qualche giorno in piazza Umberto ad Avola (Siracusa), in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, che hanno limitato i danni del crollo, e messo in sicurezza l’area. L'articolo Maltempo Siracusa: crolla palco allestito per il Carnevale ad Avola sembra essere il primo su Meteo Web.

Avola - crolla palco per il Maltempo : Il maltempo sta mettendo a dura prova gli organizzatori dei festeggiamenti per il Carnevale. Ad Avola crolla il palco in piazza Umberto I

Maltempo : a Selinunte crolla un muro e danneggia delle auto : Maltempo nel trapanese, dove la forte pioggia, a tratti mista a grandine, in corso da ore, ha provocato danni anche a Marinella di Selinunte dove è crollato parte del muro che costeggia l’area della ex stazione ferroviaria. Il muro è caduto su alcune auto in sosta danneggiandole. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani che stanno ricevendo diverse telefonate da automobilisti bloccati nelle proprie vetture. Allagati pure ...