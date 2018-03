Tutte le novità sui direttori artistici di Amici di Maria De Filippi | al via dal 7 aprile

F1 - Mondiale 2018 : Tutte le novità e il regolamento. Halo - gomme HyperSoft e molto altro : Il 25 marzo con il classico GP d’Australia a Melbourne prenderà il via il Mondiale 2018 di Formula Uno. Le attese per questa stagione sono diverse. Come sempre, nei pochi giorni che ci separano dal primo semaforo verde del 2018, l’attesa e la curiosità sono crescenti relativamente alle nuove monoposto. Vetture che hanno subito meno trasformazioni rispetto all’anno scorso, rivoluzionario dal punto di vista aerodinamico. Tuttavia delle ...

Buon 9° compleanno FUT! Tutto quello che devi sapere sul FUT Birthday! Ecco la squadra dell’anniversario e Tutte le novità! Soluzione SBC FUT 12! : Ea Sports celebra quest’anno il 9° compleanno di FUT! Il 19 marzo del 2009 Electronic Arts introduceva infatti per la prima volta nell’edizione Fifa 08 la modalità denominata Fifa Ultimate Team, che in pochi anni si sarebbe poi rivelata essere quella di maggior successo (nonché quella più profittevole) nella storia dei giochi sviluppati dalla software house […] L'articolo Buon 9° compleanno FUT! Tutto ...

“The Voice of Italy 2018” : ecco Tutte le novità della nuova edizione : Un cast rinnovato e un meccanismo nuovo: così, da giovedì 22 marzo alle 21.20 su Rai2 e Radio2, riparte “The Voice of Italy 2018”. A condurre le 8 puntate del talent show che ha conquistato mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo arriva Costantino della Gherardesca mentre le poltrone girevoli ospitano il veterano J-Ax e coach “esordienti” Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia. Costantino segna una rivoluzione nella modalità di ...

Prodotti dual use - Tutte le novità della nuova legge. C’è la “licenza zero” : il nulla-osta preventivo delle aziende all’export : Un po’ di chiarezza in più nella disciplina della materia, forti perplessità sulla decisione di inasprire le pene e una vera novità rappresentata dall’introduzione del meccanismo della “licenza zero” che non è ancora operativo, ma che potenzialmente potrebbe portare grossi benefici alle imprese esportatrici semplificandogli la vita. Questo in sintesi il giudizio di operatori e addetti ai lavori sul decreto legislativo n. 221/2017 sul ...

GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati entra in vigore il 25 Maggio - Tutte le novità : Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea Stati membri 2016/679 che entrerà in vigore il 25 Maggio 2018 rappresenta per i rivenditori a valore aggiunto e ciò può rappresentare un’opportunità straordinaria per offrire prodotti conformi per aziende. Ma anche le istituzioni sono interessate dalla nuova normativa. Come sappiamo, il GDPR ha lo scopo di disciplinare l’elaborazione dei Dati personali dei cittadini UE ...

Ford Mustang - Tutte le novità del restyling : Emozionale. laggettivo più adatto a descrivere la rinnovata Ford Mustang. Soprattutto se la si sceglie in color Orange Fury, Arancio Furia Per stessa ammissione del vicepresidente della Casa americana, Steven Armstrong, lidea non era quella di realizzare una macchina da corsa, ma piuttosto una vettura capace di emozionare e divertire. E lobbiettivo è stato centrato in pieno. La vettura si presenta con una linea gradevole e inconfondibile, ricca ...

Tutte le novità del Salone del Mobile di Milano : Segnatevi queste date: 17-22 aprile. Sono le giornate del Salone del Mobile.Milano, vetrina del settore dell’arredamento e appuntamento per gli addetti ai lavori, ma non solo, attratti dall’ampia offerta merceologica. Cinque le manifestazioni che si svolgeranno in contemporanea, presso il quartiere Fiera Milano a Rho: il Salone Internazionale del Mobile e il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo scenderanno infatti in campo con le ...

Tutte le novità di The Voice of Italy 2018 e le dichiarazioni dei coach - da J-Ax a Renga - Al Bano e Scabbia : The Voice of Italy 2018 è stato presentato ufficialmente nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi, venerdì 16 marzo, a Milano. Otto le puntate in totale per una formula inedita, molto più compatta, nella quale i coach rappresentano quattro punti cardinali. Tra gli autori della nuova edizione di The Voice of Italy c'è il già noto Chicco Sfondrini (lo abbiamo visto le prime volte in TV in occasione delle prime edizioni di Amici di ...

Sea of Thieves : Tutte le novità annunciate durante la diretta di ieri : Nella giornata di ieri Rare ha tenuto una diretta Q&A per rispondere a tutte le domande più frequenti dei fan su Sea of Thieves, l'action piratesco in uscita il 20 marzo 2018 su PC e Xbox One. Gli sviluppatori hanno colto l'occasione della diretta per svelare qualche nuovo dettaglio sul gioco e mostrarne nuove sequenze di gameplay.Le novità principali riguardano l'introduzione di alcuni scheletri speciali, che potranno contare su delle ...

Spesometro light - nuova scadenza e semplificazioni : Tutte le novità : Per l'invio dei dati riguardanti fatture del secondo semestre 2017 i contribuenti avranno tempo fino al prossimo 6 aprile. Il termine sarà lo stesso anche per la trasmissione telematica opzionale...