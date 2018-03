Napoli | Sarri | Non penso al rinnovo per ora Juve-Napoli? Difficile dire se sarà

Sarri : "Tre anni fa volevo Astori al Napoli" : 'Astori? Era uno dei nomi che avevo fatto appena sono arrivato a Napoli, ma poi non se ne è fatto nulla a causa di diritti d'immagine e sponsor'. Lo ha detto Maurizio Sarri durante la consegna del ...

Napoli - dubbi di Sarri sul rinnovo poi un retroscena su Astori : Il Napoli è in piena corsa per lo scudetto, duello avvincente con la Juventus. Nel frattempo si pensa al futuro ed al rinnovo del tecnico Sarri, ecco le importanti indicazioni dell’allenatore: “Non c’è mai stata aria di rassegnazione – ha dichiarato il tecnico a ‘Tv Luna’ – stiamo abituando e stiamo abituando i nostri tifosi e la stampa ad imprese straordinarie! Noi non dobbiamo essere prigionieri di ...

Napoli - Sarri allontana la pressione : 'La Juventus non mi preoccupa' : 1 di 3 Successiva MONTECATINI TERME - Più che al futuro Maurizio Sarri pensa al presente. Un presente in cui vuole però scrivere pagine di storia che possano restare scolpite a lungo. Ecco perché il ...

Napoli - Sarri : 'Rinnovo falso problema - voglio dare il 100%' : Per cinque-sei squadre sono un momento di grande stress, con tanti giocatori che girano per il mondo ed hanno lo stress dei viaggi massacranti. Io vedrò i miei giocatori reduci dalle nazionali ...

Il Napoli è tornato in corsa per lo scudetto. Sarri dovrà verificare le condizioni di Hamsik : Napoli - Il Napoli si è ritrovato nella partita più difficile della stagione: il gol di Albiol ha piegato la resistenza del Genoa ma soprattutto ha riaperto la corsa scudetto: il -2 dalla Juventus è ...

Ten Talking Points - la sfiga del Napoli proporzionale alle bestemmie di Sarri : il gol di Albiol ci ha salvati dall’Apocalisse : Benvenuti a Ten Talking Points, l’unica rubrica che si autogenera anche durante le ferie dorate dell’autore. Altre considerazioni. 1.Il pareggio della Juve con la Spal è la notizia più clamorosa d’Italia dai tempi in cui Nardella a 16 anni indovinò la risposta alla domanda: “Dario, quanto fa 4 per due”? 1 bis. Contro il Real Madrid, andata e ritorno, la Juve non parte sfavorita. Come minimo ha il 50%. Forse il 51%. Se la gioca eccome. 2. Ha ...

Napoli-Genoa 1-0 - Sarri non si espone : “Abbiamo l’onore di lottare contro chi…” : Napoli-Genoa 1-0- Un 1-0 che rilancia le speranze scudetto del Napoli. Il gol vittoria di Albiol consente agli uomini di Sarri di accorciare nuovamente le distanze dai bianconeri -2 il distacco dalla Juventus a poche settimane dallo scontro diretto. Sarri: “SIAMO NETTAMENTE SOPRA…” Sarri, a fine gara, ha colto l’occasione per sottolineare la straordinaria stagione […] L'articolo Napoli-Genoa 1-0, Sarri non si ...

Napoli-Juve - Sarri e la corsa scudetto : “dura prendere il potere al palazzo…” : Il Napoli è tornato al successo nella gara di campionato contro il Genoa, soddisfatto il tecnico Maurizio Sarri che però rimane con i piedi per terra per quanto riguarda la corsa scudetto: “che significato hanno i due punti dalla Juve? Ci dicono che stiamo facendo bene perché gli scorsi anni in questo periodo la Juve aveva praticamente già vinto il campionato. Sarà difficilissimo questo finale di stagione. Napoli di nuovo padrone del suo ...

Napoli-Genoa 1-0 : decide Albiol - Sarri a meno 2 dalla Juventus : Un Napoli "modello Juve" ha vinto contro il Genoa con il minimo sforzo e grazie ad un difensore, Albiol, su azione d'angolo. Il modo forse più giusto per avvicinare i bianconeri, adesso avanti sole ...

Napoli - adesso l’occasione è ghiotta : Juventus ‘appannata’ - Sarri non può sbagliare : Napoli, adesso l’occasione è ghiotta. Impresa della Spal nella gara di campionato contro la Juventus, la squadra di Semplici ha impattato il risultato sullo 0-0, partita di carattere e grinta contro una squadra nettamente superiore dal punto di vista tecnico, era l’unico modo per fermare la striscia di risultati positivi della squadra di Allegri. adesso gli uomini di Sarri non possono sbagliare, contro il Genoa può accorciare dalla ...