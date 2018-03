Civati lascia | «Parlavo di fratellanza a sinistra Che illuso…»

vanityfair

(Di martedì 20 marzo 2018) La vittoria ha moltissimi padri, la sconfitta è orfana. Ma qualche coraggioso padre putativo ancora lo trova. Ac’è Giuseppedetto Pippo. Uno che è pure figlio della. E che dopo il risultato disastroso del 4 marzo (poco più del 3% e nessuna rielezione per lui), ha annunciato le dimissioni da segretario di Possibile, il partito della lista Liberi e Uguali. «Mi sento meno uguale ma più libero», scherza oggi, con quella stessa autoironia che gli ha permesso di ritirare fuori persino un titolo di Lercio a lui dedicato: «Flash –in minoranza anche tra iani». Un filosofo e combattente,. Nato 42 anni fa a Monza, si è occupato per una vita di filosofia rinascimentale, prima come ricercatore e poi come professore. Ha seguito i comitati per Romano Prodi negli anni novanta, combattuto in comune e in regione Lombardia negli anni duemilla, ...