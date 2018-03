Caso Moro | la Procura indaga sulle parole della ex Br Balzerani

Caso Moro - la procura di Firenze apre un’inchiesta sulle parole di Barbara Balzerani : La procura di Firenze, diretta dal procuratore capo Giuseppe Creazzo, ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati e senza ipotesi di reato, su alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex terrorista Barbara Balzerani, condannata a sei ergastoli, nel corso di un incontro al Centro popolare autogestito (Cpa) di via Villamagna, che ha sede in una st...

Caso Moro : "Esiste una intercettazione fra terroristi mai diffusa" : ... migliori di quelle esistenti nel 1979, potrebbe essere migliorata, si potrebbero enucleare i rumori e comprendere meglio la parte 'politica' della conversazione poco chiara'. 'Moro IN PRIGIONIA MAI ...

Caso Moro - Li Gotti : "Esiste intercettazione fra terroristi mai diffusa" : ... migliori di quelle esistenti nel 1979, potrebbe essere migliorata, si potrebbero enucleare i rumori e comprendere meglio la parte 'politica' della conversazione poco chiara".

Caso Moro - Li Gotti : “Esiste intercettazione fra terroristi mai diffusa” : Roma, 17 mar. (AdnKronos) – Esiste un “documento inedito mai diffuso”, una “trascrizione di una intercettazione ambientale del dialogo fra due detenuti di cui uno di alto livello terroristico” avvenuta “in un carcere di massima sicurezza” che potrebbe “fare luce su altri misteri” legati al sequestro e all’uccisione del presidente della Dc, Aldo Moro. Lo rivela in esclusiva ...

La ribalta ai terroristi/ Caso Moro - un oltraggio il riscatto dei carnefici : Commemorando le vittime di via Fani, il capo della Polizia, il prefetto Franco Gabrielli, ha affermato che 'il riproporre i brigatisti in asettici studi televisivi come se stessero discettando della ...

16 marzo 1978 - la strage di via Fani. Ecco tre film sul Caso Moro : ROMA – Sono passati quarant’anni dal rapimento del Presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. 16 marzo 1978, un giorno passato alla storia come la strage di via Fani. Non solo fu rapito il leader della DC, ma le Brigate Rosse – gruppo terroristico operante in Italia in quelli che sono passati alla storia come gli […] L'articolo 16 marzo 1978, la strage di via Fani. Ecco tre film sul caso Moro proviene da NewsGo.

Caso Moro - 40 anni dopo Mattarella in via Fani per l'anniversario del sequestro : Non sono poi mancati interventi polemici, come quello del capo della polizia, Franco Gabrielli. Secondo il quale è "un oltraggio" nobilitare i terroristi, ospitandoli "in asettici studi televisivi ...

Caso Moro - il dossier AdnKronos del '78 : Nel mezzo, approfondimenti, comunicati delle Br, lanci d'agenzia dei momenti salienti e drammatici del rapimento e dell'omicidio e la cronaca di un'esecuzione che ha segnato per sempre l'Italia.

Caso Moro - fiasco su Commissione : Il lavoro dell'ultima Commissione parlamentare d'inchiesta sull'assassinio di Aldo Moro, guidata dall'ex ministro Giuseppe Fioroni, ha certamente tracciato una linea di demarcazione netta con il ...

Dramma nel teatrino/ Il perdonismo da baraccone che svilisce il Caso Moro : Gli odii senza fine sono sbagliati, la forza del perdonare è una grande virtù civile, non compresa dai fanatici e dagli ideologi. Però, quanto sono indisponenti gli ex terroristi, gli assassini di ...

Caso Moro - la procura acquisisce gli atti della commissione : Saranno presto all'attenzione dei pm della procura di Roma le carte raccolte dalla commissione bicamerale sul rapimento e omicidio del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, avvenuto a Roma ...

Caso Moro - nel dossier parlamentare il ruolo segreto di Lello Liguori : Per una ragione politica: riconquistare spazio per il Psi che in quel momento era stato messo all'angolo dall'intesa proprio tra Moro e Berlinguer. E una etica: la tutela del singolo individuo anche ...

Caso Moro - Maria Fida : 'Che palle per il quarantennale lo dico io - Balzerani e altri Br stiano zitti' : 'Che palle il quarantennale lo dico io, non i brigatisti. E non Barbara Balzerani. Loro dovrebbero solo starsene zitti'. È il messaggio che Maria Fida Moro, primogenita di Aldo Moro, lancia nella ...

