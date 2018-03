Attacchi antisemiti e il fermo di Nicolas La settimana più brutta dei Sarkozy

vanityfair

: RT @ValeMameli: @AndFranchini @antonio_bordin @ElioLannutti @spinax64 @Debby1861 @valy_s @FabioClerici @_kuball_ @oinot49 Premessa importan… - _kuball_ : RT @ValeMameli: @AndFranchini @antonio_bordin @ElioLannutti @spinax64 @Debby1861 @valy_s @FabioClerici @_kuball_ @oinot49 Premessa importan… - LukeYellow46 : RT @ValeMameli: @AndFranchini @antonio_bordin @ElioLannutti @spinax64 @Debby1861 @valy_s @FabioClerici @_kuball_ @oinot49 Premessa importan… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Conferenze a Dubai o a Londra, colazioni in tête-à-tête con Carla, attese di fronte alla scuola di Giulia, per accompagnarla a lezioni di danza classica. La vita del pensionato dalla Presidenza della Repubblica francese scorreva tranquilla, anche se altre inchieste giudiziarie erano venute a turbare un quotidiano, forse troppo noioso, per un iper attivo come lui. Ma questa volta la giustizia gli ha inferto un duro colpo, che lo ha fatto balzare nei titoli di testa di tutti i media francesi. Da questa mattina,si trova in stato di, nei locali della polizia di Nanterre, che può trattenerlo fino a 48 ore, per un interrogatorio. Dopo aver risposto a tutte le domande,potrebbe essere formalmente accusato di finanziamenti illeciti ricevuti per la sua campagna elettorale del 2007, contro Segolene Royal. LEGGI ANCHECarla Bruni e, due innamorati ad ...