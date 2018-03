UFFICIALE Grande Fratello 15 | Barbara D’Urso sarà al timone del reality di canale 5

Barbara d’Urso condurrà il Grande Fratello : è UFFICIALE : Grande Fratello 2018: Barbara d’Urso è la conduttrice Barbara d’Urso era in trattative con Mediaset per ricoprire il ruolo di conduttrice del Grande Fratello ormai da giorni e questa mattina è arrivata la decisione definitiva. A dare la clamorosa notizia è stato l’attendibile sito Davide Maggio, il quale è sicurissimo sul fatto che la conduttrice di Pomeriggio 5 abbia accettato la proposta. Barbara tornerà al timone del ...

Barbara Palombelli non condurrà il Grande Fratello 15 : è UFFICIALE : Grande Fratello: Barbara Palombelli non sarà la conduttrice Tra poco più di un mese inizierà la quindicesima edizione del Grande Fratello. Difatti, salvo clamorosi colpi di scena, la trasmissione dovrebbe andare in onda su Canale 5 a partire da Lunedì 16 Aprile. Ma a distanza di poche settimane dal gran ritorno del reality sulla rete ammiraglia Mediaset pare che i dirigenti non abbiano ancora deciso la conduttrice o il presentatore. Come tanti ...