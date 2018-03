Sequestrata nave della ONG Proactiva | ' Favoreggia l' immigrazione clandestina'

Blastingnews

: La città di Barcellona ha un accordo di collaborazione con @openarms_fund per soccorrere persone che rischiano la… - AdaColau : La città di Barcellona ha un accordo di collaborazione con @openarms_fund per soccorrere persone che rischiano la… - Erriders : La nave di OpenArms non ha consegnato ai libici i migranti salvati: nave sequestrata a Pozzallo e incriminata di im… - HuffPostItalia : Sequestrata la nave Open arms della Ong Proactiva. Accusata di associazione a delinquere per l'immigrazione clandes… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Recentemente è stataunaVIDEO di un'organizzazione non governativa, specificatamentespagnola 'Open Arms'. L'imbarcazione' aveva ormeggiato nel porto di Pozzallo, dove era arrivata a to dello sbarco di 218 #migranti che gli stessi membri dell'organizzazione non governativa spagnola erano riusciti a salvare. Proprio l'equipaggioOpen Arms' si era rifiutato di consegnare i migranti alla Guardia CostieraLibia e tale fatto è alla base dell'incriminazionestessa ONG. L'accusa contro l'ONG: 'ha favorito l'irregolare' Come riportato da un articolo pubblicato sul sito web dell'ANSA, il comandante e il coordinatore a bordodell'ONG sono sotto indagine da parte del procuratore Carmelo Zuccaro. Lo stesso Zuccaro, gia' noto per le sue prese di posizione critiche verso le ...