Maltempo in Francia | bufera di neve su Parigi e in Normandia GALLERY

Maltempo Francia - il Burian porta fino a 12cm di neve al nord e uno shock termico di 16°C : previsti -6°C nei prossimi giorni [GALLERY] : 1/8 ...

Maltempo : riaperta nel cuneese la statale 21 Colle Maddalena verso la Francia : Anas comunica che ieri sera la strada statale 21 ‘del Colle della Maddalena’ è stata riaperta nel tratto compreso tra Argentera (km 51+000) e il confine di Stato on la Francia (km 59+708). Le condizioni meteo hanno consentito le operazioni previste dal Piano di intervento di distacco artificiale di valanghe (Pidav). Gli interventi, che rientrano nel protocollo di convenzione fra Anas, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comunità ...

Maltempo : i tir tornano a circolare in Francia - non in Italia : Il traffico dei tir sull’Autostrada A8, nel sud della Francia, è stato ripristinato per il cessato allerta. Poco prima delle 15, tuttavia, restava ancora bloccato sull’Autofiori. Dalla centrale operativa, infatti, segnalano di non aver ancora ricevuto alcun contro ordine da parte delle autorità, per una ripresa della circolazione, rispetto al blocco stabilito ieri. Sono, tuttavia, ripartiti i mezzi pesanti che si trovavano fermi, ...

Maltempo - la Francia di nuovo sotto la neve da sud a nord : grandi disagi sulle strade [GALLERY] : 1/11 ...

Maltempo in Francia : neve a Parigi - “naufraghi” bloccati tutta la notte sull’autostrada : Parigi si è svegliata di nuovo imbiancata oggi, mentre ghiaccio e piogge gelate mettono a rischio le strade e le ferrovie del nord del Paese. Nel sud sono stati tanti i “naufraghi”, cioè centinaia di automobilisti rimasti bloccati tutta la notte sull’autostrada, in particolare sulla A9, vicino a Montpellier. Alcuni hanno abbandonando l’automobile sotto la neve. In vigore l’allerta che riguarda tutti i dipartimenti ...

Maltempo : dalla Francia stop a Tir in uscita dall’Italia a Ventimiglia : Le regioni centrali e settentrionali del Paese saranno nuovamente interessate da “un’intensa perturbazione meteo con precipitazioni nevose anche a quota di pianura”. E’ quanto segnala Viabilità Italia, impegnata nel monitoraggio della circolazione lungo le autostrade e le strade principali. Le condizioni meteorologiche sulla Costa Azzurra, in Francia, hanno determinato le autorita’ francesi a disporre il divieto di ...

Maltempo Francia - il Burian porta ancora neve al sud e temperature glaciali al nord : ieri la giornata più fredda con picchi di -30°C [GALLERY] : 1/12 ...

Maltempo - il Burian sfonda anche in Francia e porta neve e gelo persino in Costa Azzurra - temperature tra -2°C e -15°C in tutto il Paese - ed è solo l’inizio [GALLERY] : 1/18 ...

Maltempo - allerta valanghe : chiusi il traforo e il valico per la Francia : Per l’alto rischio valanghe, Anas e le autorita’ francesi hanno disposto oggi pomeriggio la chiusura della statale della Val Roja, nel tratto tra Limone Piemonte e il colle di Tenda. Altissimo il rischio valanghe anche nel primo tratto in territorio francese. Chiuso anche il colle della Maddalena, sempre nel Cuneese, per una valanga che si e’ staccata nel tratto tra Argentera e il confine francese. Domani mattina era gia’ ...

Maltempo in Francia : nuova allerta neve a Parigi - “evitare gli spostamenti in auto e l’ovest dell’Ile-de-France” : nuova allerta neve nella regione di Parigi: nell’area è prevista una nuova abbondante nevicata nelle prossime ore. In un comunicato, la prefettura consiglia ai residenti di evitare “per quanto possibile” gli spostamenti in auto. La polizia chiede anche di evitare l’ovest della regione Ile-de-France. Nei giorni scorsi la neve ha determinato disagi nei trasporti, tanto che migliaia di persone sono state costrette a passare ...

Maltempo Francia - nevica a Parigi : chiusa la Tour Eiffel [FOTO] : 1/17 ...

Maltempo : Francia nella morsa del gelo : PARIGI, 5 FEB - Ondata di gelo sulla Francia, prima neve questa mattina a Parigi, decine di dipartimenti in stato di allerta 'arancione', la seconda in ordine di gravità. nella capitale francese, già ...

Maltempo Francia - arriva il ‘grande freddo’ : 22 dipartimenti in allerta : Ventidue dipartimenti francesi, tra cui la regione di Parigi, sono stati dichiarati in allerta “grand froid” – “grande freddo” – in seguito morsa di neve e gelo che incombe sul Paese. A Parigi, la sindaca Anne Hidalgo ha chiesto alla prefettura di aprire di ulteriori centri d’emergenza per consentire ai senzatetto di passare la notte al caldo. Dopo la neve di questa mattina, ulteriori nevicate sono ...