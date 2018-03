Lega Calcio | Miccichè presidente | con il voto unanime dell’assemblea Video

Calcio : Gaetano Micciché eletto nuovo presidente della Lega A : E’ stato ufficialmente eletto il nuovo presidente della Lega A di Calcio. A Milano i 20 club della massima serie hanno votato all’unanimità Gaetano Micciché. 67 anni, palermitano, è il presidente di Banca Imi del Gruppo Intesa San Paolo. Si tratta del secondo presidente per la Lega, fino ad ora guidata da Maurizio Beretta, in carica per due mandati (dal 2010 al 2017). “Non conosco personalmente Micciché, ma so che è un grande ...

Lega Calcio - la Serie A ancora nelle mani di un banchiere : eletto Gaetano Miccichè - fratello del forzista siciliano Gianfranco : La Lega Calcio ha un nuovo presidente: i proprietari delle società di Serie A hanno eletto all’unanimità Gaetano Miccichè, fratello del forzista Gianfranco, numero uno di Banca Imi del gruppo Intesa Sanpaolo. Il pallone italiano finisce dunque in mano a un banchiere, magari anche due se dovesse passare la linea di Giovanni Malagò anche per l’amministratore deLegato, ruolo per cui il numero uno del Coni vorrebbe Marzio Perrelli, capo esecutivo di ...

Calcio. Gaetano Micciché è il nuovo presidente della Lega di Serie A : Votato all'unanimità il nome individuato dal commissario Giovanni Malagò. Entrerà in carica dopo la nomina dell'ad e dei consiglieri

120 anni Figc - Fabbricini : 'Rinforziamo Legame con calcio italiano - che è storia del Paese' : Insieme alla Rai vogliamo onorare questo amore, nonostante l'assenza a un campionato del Mondo. Dobbiamo rinforzare legame forte e storico che c'è. Ci saranno tante iniziative, tra cui anche il ...

Iwobi - il senatore nero della Lega : «Balotelli si occupi di calcio. Io mi occuperò degli italiani» : Nella sua Spirano, in provincia di Bergamo, lo conoscono tutti. Su quasi 6 mila abitanti, non ce n’è uno che parli male del leghista Tony Iwobi, detto Toni, primo senatore nero d’Italia, dal 2014 responsabile del dipartimento immigrazione del Carroccio. Da oggi, qui, parlano tutti male invece di Mario Balotelli, l’ex calciatore della Nazionale, ora al Nizza, che attaccando il neoeletto su Instagram («Forse sono cieco io o forse ...

Balotelli contro il neo senatore della Lega : «Lo sa che è nero?». Lui : «Pensi al calcio» : Il commento su Instagram del calciatore del Nizza contro Toni Iwobi, neo eletto senatore della Lega. . Il senatore: «Parole da ignorare»

Lega 'Serie A' : svolta sul calciomercato. E Miccichè presidente : Come in Premier League, acquisto e cessioni dei giocatori terminerà 24 ore prima dell'inizio del campionato, che aprirà il 19 agosto per chiudere il 26 maggio. ben tre i match durante le feste ...

Gaetano Miccichè nuovo presidente della Lega Calcio : Giovanni Malagò ha comunicato che il 19 marzo nell’assemblea della Lega Serie A “ci sarà la nomina a presidente di