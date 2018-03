Il Napoli è tornato in corsa per lo scudetto Sarri dovrà verificare le condizioni di

tornato il Napoli show Quattro gol alla Lazio per riprendersi la vetta : nostro inviato a Napoli Era la notte più difficile dal punto di vista psicologico: il nuovo infortunio di Ghoulam alla vigilia, un avversario di qualità che ama il bel gioco come gli azzurri, perfino ...

È tornato il Napoli show Quattro gol alla Lazio per riprendersi la vetta : nostro inviato a NapoliEra la notte più difficile dal punto di vista psicologico: il nuovo infortunio di Ghoulam alla vigilia, un avversario di qualità che ama il bel gioco come gli azzurri, perfino il forfait di Chiriches in extremis che aveva costretto Sarri a rispolverare il "dimenticato" Tonelli e il gol lampo di De Vrij che aveva messo la gara in salita. Ma questo Napoli ha mille risorse, soprattutto mentali, e si tiene ...

Napoli - Mertens è tornato : tre gol in due gare. Ed ora il posticipo col Benevento : 'Grande Giove', sentenziava 'Doc' Emmett Brown in una delle saghe cinematografiche più amate dai figli degli anni '80. Quello di Dries Mertens, classe 1987, tuttavia non può essere considerato un '...

Napoli - Sarri : 'Reazione forte - Mertens tornato al top. Politano? Ottimo giocatore - ma non so altro' : Il Napoli non molla, anzi rilancia la sfida alla Juventus. Sorpasso bianconero e contro-sorpasso azzurro nella domenica di Serie A, con la squadra di Sarri capace di ribaltare il risultato contro il ...

Clamoroso Mertens - è tornato l”amico immaginario’ : gesto esilarante durante Napoli-Bologna [VIDEO] : Si è disputata la gara di campionato valida per la 22^ giornata del campionato di Serie A, successo sofferto per il Napoli che ha dovuto subito fare i conti con la rete di Palacio, poi gli uomini di Sarri hanno ribaltato tutto con la doppietta di Mertens e l’autogol di Mbaye. Protagonista assoluto anche l’attaccante Martens, oltre ai gol gesto esilarante durante il recupero del primo tempo, finito a terra ha cercato aiuto nei ...

Napoli - tornato a scuola il 17enne accoltellato da una baby gang : Napoli (askanews) - È un graduale, lento ma positivo ritorno alla normalità quello che attende Arturo, lo studente 17enne del liceo "Cuoco" di Napoli, accoltellato da una baby gang, tornato finalmente ...