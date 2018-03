Ragazza italo-egiziana picchiata a morte in Gb | Farnesina | Assicurare presto

Ragazza italo-egiziana picchiata a morte in Gb - Farnesina : "Subito la verità e i responsabili" : Anche la procura di Roma ha aperto un fascicolo per la morte di Mariam Moustafa, vittima di un pestaggio a Nottingham in Inghilterra da parte di una baby gang. La giovane era nata e cresciuta in Italia. Si indaga per omicidio.