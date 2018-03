Finali Are 2018 | il vento forte cancella anche lo slalom uomini

DIRETTA/ Gigante Are : annullato per vento. Streaming video e tv - Finali Coppa del Mondo sci donne - : DIRETTA Gigante Are Streaming video e tv, orario e risultato live della gara delle Finali di Coppa del Mondo di sci donne: le favorite e le azzurre.

SLALOM ARE/ Gara cancellata per maltempo : la coppetta va a Marcel Hirscher (Finali Coppa del Mondo sci) : Diretta SLALOM Are streaming video e tv, orario e risultato live della Gara delle Finali di Coppa del Mondo di sci: i favoriti e le possibilità degli azzurri(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 10:32:00 GMT)

Gigante Are/ Streaming video e diretta tv - orario - risultato live (Finali Coppa del Mondo sci donne) : diretta Gigante Are Streaming video e tv, orario e risultato live della gara delle Finali di Coppa del Mondo di sci donne: le favorite e le azzurre (oggi 18 marzo)(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 01:24:00 GMT)

Team Event Are sci/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Finali Coppa del mondo) : diretta Team Event Are: info Streaming video e tv della prova a squadre mista in Svezia per le finali della Coppa del mondo di sci. La Svizzera replicherà l'oro olimpico?.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 07:09:00 GMT)

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Are 2018 : il tabellone del Team Event. Programma - orari e tv : Alle Finali della Coppa del Mondo di Are è tempo del Team Event, la gara a squadre. Spesso snobbata dai migliori atleti, è un evento su cui invece la FIS punta decisamente forte. Quest’anno, infatti, questo format ha debuttato anche alle Olimpiadi Invernali, con il trionfo andato alla Svizzera, in finale contro l’Austria. La squadra elvetica è anche oggi la favorita principale, anche se la concorrenza è forte. L’Italia vuole ...

Finali Coppa del Mondo - Goggia inarrestabile : vince il superG di Aare - quinta la Brignone : Ancora un successo per l'Italia con Sofia Goggia che in 1.07.92 ha vinto, terzo successo stagionale e quinto in carriera oltre all'oro olimpico in discesa, il superG alle Finali di cdm di Aare. ...

Sci - Finali di Coppa ad Are. Vince Vonn su Goggia : la coppa di discesa a Sofia! : Link Copia Galleria Abbraccia la coppa, Sofia: è tua! SHARE Dopo l'oro olimpico, la coppa del Mondo di specialità. Sofia Goggia è sempre più regina della discesa. Ad Are, nella prima gara delle finali che chiudono la stagione, la bergamasca è seconda alle spalle di Lindsey Vonn, il tanto che ...