Udinese | Oddo | momento difficile

Panchina Udinese - Oddo non rischia ma… : Panchina Udinese, situazione delicatissima in casa bianconera, la squadra di Oddo è reduce da cinque sconfitte consecutive ma in particolar modo l’ultima contro il Sassuolo non è andata giù alla dirigenza. Brutto ko davanti al pubblico amico e contro una squadra in crisi nera, il percorso adesso diventa negativo. La classifica adesso non preoccupa quindi la posizione di Oddo al momento non è a rischio ma la conferma per la prossima ...

Udinese-Sassuolo - Oddo : 'Sono arrabbiato - dobbiamo cambiare mentalità e tornare con i piedi per terra' : Oddo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato con rabbia e amarezza il momento: "Sono arrabbiato perché oggi i ragazzi non hanno seguito le indicazioni. Era importante vincere, ma ...

Udinese-Sassuolo 1-2 - colpo grosso per la salvezza dei neroverdi : squadra di Oddo in crisi [FOTO] : 1/4 LaPresse ...

Serie A Udinese - Oddo : «Sassuolo? Sarà una partita sporca» : UDINE - "Domani sarebbe importantissimo vincere, ma è fondamentale non perdere. Abbiamo preparato bene la partita poi vedremo cosa ci riserverà ". Lo ha dichiarato il tecnico dell' Udinese Massimo ...

Serie A Udinese - Oddo : «Fatto il massimo contro la Juventus» : E' sempre così la Juventus - spiega l'allenatore dei friulani a Sky Sport - Hanno enormi qualità che fanno emergere durante partita e poi nei momenti di difficoltà sanno come chiudere gli spazi e ...

Udinese - Oddo : 'La sfida contro la Juve? Servono lotta - sostanza e coraggio' : 'Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. È una verità. Per affrontare la Juventus ci vuole una partita di lotta, di sostanza e di coraggio'. Una settimana dopo lo stop al campionato per la ...

Serie A Udinese - Oddo : «Momento surreale dopo la scomparsa di Astori» : UDINE - "Siamo vicini a Davide, alla sua famiglia e al dolore che possono provare" . Lo ha detto il tecnico dell' Udinese Massimo Oddo alla vigilia della ripresa del campionato, domani con la Juventus ...

Serie A Udinese - Oddo : «Riprendiamo il Torino in classifica» : UDINE - "Superare la Fiorentina, riprendere il Torino, restare nella parte sinistra della classifica. Sono ancora più motivato di quando eravamo a due punti dall'Europa League" . Il tecnico dell' ...

Udinese - le ultime novità sul rinnovo di mister Oddo : I tifosi dell’Udinese sono davvero soddisfatti dell’impatto sulla squadra di mister Oddo dal momento del suo insediamento in panchina in luogo di Delneri. Adesso però negli ultimi giorni ha fatto capolino un po’ d’ansia relativamente al rinnovo dell’accordo con Oddo, dato che l’attuale contratto scadrà in estate. C’è però una clausola all’interno dello stesso contratto che prevede un rinnovo ...

Udinese : Oddo - oggi mi rode tanto : GENOVA, 25 FEB - Nonostante la sconfitta Massimo Oddo è soddisfatto della prestazione dell'Udinese. "oggi mi rode tanto perché abbiamo fatto una grandissima partita - ha detto -. Ho visto una gara ...

Serie A Udinese - Oddo : «Mi rode. Perso senza meritarlo» : GENOVA - Massimo Oddo manda giù un boccone molto amaro. Il tecnico dell' Udinese è convinto che la sua squadra abbia Perso a Genova , 2-1 contro la Sampdoria, giocando una grande partita. Ecco le sue ...

Serie A Udinese - Oddo : «Siamo stati dei polli. Samp più furba» : GENOVA - "Nel calcio non vince chi è perfetto, ma chi sbaglia meno" . Massimo Oddo commenta così, con una bella dose di amarezza, la sconfitta per 2-1 maturata dall'Udinese in casa della Sampdoria. "...