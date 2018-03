huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Superiamo il renzismo e il suo disegno di potere'. Gianni Cuperlo lancia un appello per lasciarsi alle spalle l'ex seg… - tabarro63 : RT @HuffPostItalia: 'Superiamo il renzismo e il suo disegno di potere'. Gianni Cuperlo lancia un appello per lasciarsi alle spalle l'ex seg… - HuffPostItalia : 'Superiamo il renzismo e il suo disegno di potere'. Gianni Cuperlo lancia un appello per lasciarsi alle spalle l'ex… -

(Di sabato 17 marzo 2018) "Dobbiamo superare il, quel metodo, queldi". Cosìparlando nella sede del Pd, durante l'iniziativa promossa da Sinistradem, in corso al Nazareno, alla presenza del segretario reggente Maurizio Martina. "Il cambio di leadership", sottolinea, è una delle risposte che un grande partito deve saper dare. È la gente che "ce lo dice, 'cambiate prima che sia troppo tardi'"."Non vedo le condizioni per un accordo con chi ha vinto", ma allo stesso tempo non si può tirarsi fuori totalmente nè tifare per l'avverarsi di un governo tra Di Maio e Salvini, perchè "io lo temo un governo sovranista, io non vorrei consegnare l'Italia alla destra, quindi non farei il tifo per una soluzione dannosa e se dopo vari tentativi a vuoto" fosse rivolto "un appello a tutte le forze per un governo e per fare nuove regole diverse, anche ...