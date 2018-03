MotoGP | GP Qatar 2018 | a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv?

MotoGP Qatar - Rossi : «Partire dalla terza fila sarò molto difficile» : LOSAIL - Valentino Rossi non è andato oltre l'ottava posizione nelle qualifiche del GP del Qatar: ' Il tempo non è male perchè è simile a quello fatto nei test. Speravo di essere in seconda fila ma ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Danilo Petrucci : “Che casino in qualifica. Contento della prima fila - sono lì con gomme usate” : Danilo Petrucci scatterà dalla terza posizione nel GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP 2018. Il pilota della Ducati ha conquistato la prima fila e partirà alle spalle di Zarco e Marquez, motivato a lottare per il podio. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato un bel casino. Durante la prima uscita c’era tanta gente e non volevo tirarli. Non ho scaldato la gomme. Poi ho provato ad uscire da ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Johann Zarco in pole position : “Sono sorpreso e contento. Gli altri si studiavano e io…” : Johann Zarco ha conquistato a sorpresa la pole position del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP. Il francese ha dominato le qualifiche sul circuito di Losail lasciandosi alle spalle i grandi favoriti come Marc Marquez, Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso. Lo stesso transalpino si è rivelato incredulo del risultato ottenuto come ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Sono anch’io sorpreso della pole, ma sono molto ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Marc Marquez : “Bella qualifica - fatico su questa pista. Per la gara? Occhio a Dovizioso” : Marc Marquez scatterà in seconda posizione nel GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale di MotoGP. Il Campione del Mondo partirà alle spalle di Johann Zarco e si è dichiarato particolarmente soddisfatto del risultato ottenuto. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche delle prospettive sulla gara: “Occhio a Dovizioso. questa è una delle piste dove fatico di più, insieme alla Malesia, ma ho fatto comunque una bella qualifica. La gara ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv? Calendario - programma e orari : Domenica 18 marzo è in programma l’attesissima gara del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale di MotoGP 2018. Il circuito di Losail terrà a battesimo la rassegna iridata, la stagione entra nel vivo e si incomincia a fare terribilmente sul serio: sotto i riflettori del tracciato nel cuore del deserto si disputerà una gara ci importante per il campionato, la lotta per la vittoria sarà tesissima e lo spettacolo non mancherà. Dopo lo ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : su che canale vedere la gara in tv? Il programma su Sky e TV8 : dirette - differite e repliche : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Prevista la differita tv su TV8 dalle ore 20.00. DOMENICA 18 MARZO: 11.

MotoGP Qatar - Marquez : «Per me questa pista è molto difficile» : LOSAIL - Il campione del mondo Marc Marquez partirà da secondo nella prima gara della stagione sul circuito del Qatar. E' stato preceduto dal francese della Tech 3 Johann Zarco: ' È vero, quella del Qatar è una delle piste ...

MotoGP - Qatar pole Zarco - Marquez e Petrucci in prima fila. Rossi dietro : LOSAIL - Dopo aver dominato per 3 giorni tutte le sessioni, Andrea Dovizioso chiude con il 5° tempo le qualifiche in Qatar. Il più veloce, nella notte del deserto che precede la gara di domani , la ...

MotoGP Qatar - Zarco : «Ho trovato subito il feeling giusto con la moto» : LOSAIL - Johann Zarco della Tech 3 non può che essere felice dopo aver conquistato la pole della prima gara della stagione. Il francese nelle qualifiche ha preceduto di 0.202 secondi Marc Marquez. ' ...

MotoGP - griglia di partenza/ Qatar 2018 - Zarco in pole position : Petrucci in prima fila - quinto Dovizioso : griglia di partenza MotoGp Qatar: con la prima pole position parte la stagione. Ecco favoriti, raffronti e numeri che animeranno il Gran Premio di Doha, il primo del 2018(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 19:20:00 GMT)

MotoGP Qatar - griglia di partenza : Zarco in pole - Rossi ottavo : LOSAIL - Johann Zarco della Tech3 partirà davanti a tutti nella prima gara della MotoGp. Secondo tempo di Marc Marquez a 0.202 secondi. L'italiano Danilo Petrucci del team Pramac, invece, partirà in ...

MotoGP Qatar - Petrucci : «Sono felice ma sembrava il Far West» : LOSAIL - 'Un bel casino'. Danilo Petrucci racconta così le qualifiche in Qatar, che hanno consegnato a Zarco la prima pole del Mondiale 2018. 'Nella prima run c'era tanta gente e non volevo tirare ...