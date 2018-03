Afghanistan | Ghani invita premier Pakistan per processo pace

Afghanistan : autobomba Kabul - 3 morti - talebani rivendicano : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Afghanistan - Pinotti : orgogliosi dei nostri militari : Visita di Roberta #Pinotti , ministra della Difesa, a Herat , in #Afghanistan , dove si trova il Contingente italiano, il 152° Reggimento Fanteria "Sassari". Sull'albo d'onore, sottolineata l'...

Afghanistan - scontro frontale tra auto e bus : almeno 7 morti e 24 feriti : Un bus e un'auto si sono scontrati frontalmente nella provincia meridionale di Kandahar, in Afghanistan: 7 sono i morti accertati e 24 i feriti, alcuni dei quali in gravissime condizioni, ma il bilancio è provvisorio e potrebbe aumentare.

Un bus e un'auto si sono scontrati frontalmente nella provincia meridionale di Kandahar, in Afghanistan: 7 sono i morti accertati e 24 i feriti, alcuni dei quali in gravissime condizioni, ma il bilancio è provvisorio e potrebbe aumentare.

Afghanistan - attacco checkpoint : 10 morti : 11.58 Dieci uomini della sicurezza sono morti per un attacco a un checkpoint nella provincia di Farah,nell'ovest dell'Afghanistan. Nessuno ha ancora rivendicato l'attacco ma negli ultimi giorni nella provincia di Farah una serie di attentati dei talebani hanno provocato la morte di almeno 38 agenti della sicurezza. "Abbiamo chiesto al governo centrale ulteriori truppe prima che la città di Farah cada nelle mani dei talebani",ha detto Abdul ...

Afghanistan - il programma USA per la ricostruzione dell'economia è stato un fiasco - : Dal 2010 al 2014 gli Stati Uniti hanno fornito assegnato più di 675 milioni di dollari al programma per la ricostruzione dell'economia dell'Afghanistan.

IL CASO/ Colletti bianchi & spinello al potere : è l'Olanda - "Afghanistan" d'Europa : Il principale sindacato di polizia olandese denuncia lo sviluppo della criminalità legata alla droga. I Paesi Bassi si scoprono un Drugstaat. Il commento di RAFFAELE IANNUZZI(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 06:08:00 GMT)GIOVANI & ELEZIONI/ Votare non salva la vita, ma è l'inizio di un cammino (per tutti), di F. PichettoLA MORTE DI ASTORI/ Davanti alla fragilità della vita piango e attendo come Marta e Maria, di M. Leonardi

Afghanistan - 27 morti in due attentati : 9.45 Dopo l'attacco notturna di un gruppo di talebani a una base dell'esercito afghano nella provincia di Takhar - morti sette soldati e dieci membri della polizia locale - un nuovo attentato kamikaze, questa volta a Kabul. Una forte esplosione vicino a una moschea sciita a Kabul. Almeno dieci i morti secondo il sito afgano Tolo News e ventidue i feriti in un primo bilancio dell'attentato.

Afghanistan - attentato a Kabul contro veicolo Nato : 4 feriti : attentato kamikaze nel centro di Kabul. L'obiettivo, secondo i residenti della zona, potrebbe essere stato un convoglio di forze straniere non lontano dal "Green Village", guesthouse che ospita molti ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Jean : le nuove atomiche di Putin? Troppi guai in Afghanistan e Siria : Putin annuncia al mondo la realizzazione di nuove pericolose armi nucleari. Cosa si nasconde dietro le sue parole, una minaccia? Ce lo spiega CARLO Jean

Riconoscere i Talebani come partito. La scelta del presidente Ghani per pacificare l'Afghanistan : Il nemico di ieri può diventare l'alleato di domani. Paradosso afghano: diciassette anni fa, l'America colpita dall'11 Settembre, muove guerra in AfGhanistan ad al Qaeda e al regime che ospitava i campi di addestramento di Osama bin Laden: quello dei Talebani. Migliaia di morti dopo (tra cui 54 militari italiani), le autorità di Kabul aprono ai Talebani in nome di un nemico comune: l'Isis. Diciassette anni di guerra, ovvero oltre ...

Afghanistan - il presidente Ghani propone una tregua ai talebani - : Il Capo dello stato afghano ha parlato all'inaugurazione della seconda riunione del 'Processo di Kabul' davanti ai delegati di 25 Paesi e organizzazioni internazionali: "Senza di loro, la pace non può ...

Afghanistan - il presidente Ghani propone una tregua ai talebani : AfGhanistan, il presidente Ghani propone una tregua ai talebani

