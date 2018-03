Blastingnews

: Repliche, ascolti e trama puntata del 15/03 di Don Matteo - CasileFran : Repliche, ascolti e trama puntata del 15/03 di Don Matteo - LENALAIENA : @Ema_poet Infatti già gli ascolti erano pochi così è un suicidio sai dove posso trovare le repliche? - LENALAIENA : @lafelicitatv @RaiDue Avete sempre spostato le date ma il sabato é un suicidio già erano bassi gli ascolti ma contr… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Ieri sera è andata in onda una nuovadella #Fiction #Don11, un nuovo imperdibile appuntamento con le simpatiche storie della caserma e della parrocchia di Spoleto. Ladella, le info su dove rivederla e gli. Donha to un nuovo caso umano, ed ha ancora una volta aiutato le autorita' a risolvere una nuova indagine, ma questa volta è successo a lui di dover essere soccorso.del 15 marzo Ieri sera in onda una nuovaVIDEO di Done nel primo episodio dal titolo Genitori e figli, Chiara, la sorella del capitano Olivieri, arriva a Spoleto delusa ed amareggiata per la fine della sua storia d'amore. In caserma devono scoprire chi è stato ad aggredire uno psicoterapeuta. Cecchini, oltre all'indagine prova a dare una mano alla sorella del suo capo, ma la ragazza sparisce improvvisamente è nessuno riesce a trovarla. ...