: Esclusiva Verissimo – Francesco Monte: “Alla fine una gioia è arrivata” - SuperGuidaTV : Esclusiva Verissimo – Francesco Monte: “Alla fine una gioia è arrivata” - SMSNEWSOFFICIAL : SABATO 17 MARZO 2018, A @verissimotv ALLE ORE 16.10, SU CANALE 5 INTERVISTA ESCLUSIVA A #PAOLADIBENEDETTO… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Sabato 17 marzo, in, Silvia Toffanin incontrerà i due ex naufraghie Paola Di Benedetto. La coppia, che si è conosciuta durante L’isola dei famosi, racconterà l’inizio della love story e l’incontro una volta a casa. Nel corso dell’intervista,ha dichiarato: “Dopo tutto quello che è successo, allaunaè arrivata“. APaola Di Benedetto parla della sua storia conLa prima parte di intervista sarà dedicata a Paola Di Benedetto che, appena rientrata dall’Isola dei famosi, parlerà per la prima volta adella sua storia con. La bellissima ex naufraga racconterà di come inizialmente abbia evitato, e di come successivamente si sia avvicinata a lui. Durante il viaggio di andata verso l’isola evitavo, poi, già dai primi ...