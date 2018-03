Olimpiadi : Zaia - grazie a Federalberghi per sostegno a candidatura Dolomitica : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) – ‘E’ confortante constatare come importanti categorie economiche del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano abbiano reagito all’unisono, come un sol uomo, alla volontà di avanzare la nostra candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026″. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta l’iniziativa degli albergatori delle due Regioni ...

Olimpiadi 2026 - Sala : “Scelta spetta al Coni”. Zaia rilancia : “Noi ci siamo - Giochi low cost” : La partita delle candidature per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 è quanto mai aperta. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato oggi che non candiderà il capoluogo lombardo: “Noi non ci facciamo avanti, la designazione spetta al Coni. Se il Coni ritenesse che Milano è una buona candidatura guarderemo con interesse alla cosa”. “Credo che più avanti vedrò o sentirò Malagò – ha aggiunto Sala – ma al ...

Olimpiadi 2026 : Zaia - impatto zero si può : ANSA, - VENEZIA, 13 MAR - "Comprendo fino in fondo le perplessità espresse dall'amico Arno Kompatcher, con il quale ho parlato più volte della questione delle Olimpiadi invernali sulle Dolomiti. Egli ...

Olimpiadi : Zaia - impatto zero è realizzabile : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) – ‘Comprendo fino in fondo le perplessità espresse dall’amico Arno Kompatcher, con il quale ho parlato più volte della questione delle Olimpiadi invernali sulle Dolomiti. Egli esprime timori che sono anche i miei, nel senso che, come ho chiaramente detto fin dall’inizio, organizzare un’Olimpiade o grandi eventi in territori dall’immenso valore paesaggistico e pregio naturalistico, ...

Olimpiadi - a Torino M5s fa saltare la mozione PdChiamparino : inaffidabili - Zaia candida le Dolomiti : La maggioranza in Consiglio Comunale fa mancare il numero legale in occasione del voto sulla mozione Dem sui Giochi Invernali 2026. Il sindaco: "La nostra è una manifestazione di interesse, non una candidatura". Il presidente della Regione Piemonte attacca.

Sfida olimpica. Zaia candida le Dolomiti alle Olimpiadi 2026 - mentre M5S a Torino si spacca : "Siamo in grado - ha proseguito - di proporre un'Olimpiade 2026 che porta in eredità i Campionati del mondo 2021, 1.300 chilometri di piste e un complesso di Dolomiti Superski supercollaudato, oltre ...

Olimpiadi : Zaia - per Giochi Invernali 2026 candidatura Dolomiti Unesco : Venezia, 12 mar. (AdnKronos) - “I primi contatti con i colleghi Presidenti delle Province Autonome di Bolzano e Trento, Kompatcher e Rossi, ci sono già stati: per le Olimpiadi Invernali del 2026 proporremo una candidatura Dolomitica coordinata tra Veneto, Bolzano e Trento”. L’annuncio lo ha dato il

Zaia ora "sfida" Torino : "Olimpiadi sulle Dolomiti" : 'Siamo in grado - ha proseguito - di proporre un'Olimpiade 2026 che porta in eredità i Campionati del mondo 2021, 1.300 chilometri di piste e un complesso di Dolomiti Superski supercollaudato, oltre ...