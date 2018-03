Imagine Dragons | è uscito il video del nuovo singolo “Next To Me”

The Kolors a Domenica In dopo il Sanremo 2018 ispirato agli Imagine Dragons : video intervista del 25 febbraio e Frida live : I The Kolors a Domenica In, nella puntata in onda su Rai1 Domenica 25 febbraio, presentano il brano Frida, con il quale si sono presentati nell'edizione numero 68 della kermesse canora. I The Kolors hanno chiuso la loro prima partecipazione al Festival di Sanremo entrando nella top 10 della classifica finale, conquistando la posizione numero 9. Per il gruppo è stata una doppia prova: oltre al debutto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, ...

Audio - testo e traduzione di Next to me degli Imagine Dragons - il nuovo singolo dal successo di Evolve prima del ritorno in Italia : Next to me degli Imagine Dragons è il nuovo singolo rilasciato dalla band statunitense, dopo lo straordinario successo dell'album Evolve. Come annunciato nei giorni scorsi dal gruppo, Next to me è stato pubblicato durante la serata di ieri, mercoledì 21 febbraio, a distanza di alcuni mesi dal rilascio dell'album. Il nuovo singolo Next to me degli Imagine Dragons è disponibile su iTunes per il download e sulle piattaforme streaming. Next to ...

Biglietti per gli Imagine Dragons a Milano Rocks nel 2018 - unico concerto in Italia : prezzi e prevendite su TicketOne : Al via la prevendita dei Biglietti per gli Imagine Dragons a Milano Rocks nel 2018. Il gruppo terrà un solo evento in Italia in programma per il prossimo 6 settembre all’AREA EXPO – Open Air Theatre – Experience Milano in occasione della manifestazione musicale Milano Rocks. I Biglietti per assistere al concerto degli Imagine Dragons a Milano Rocks sono disponibili in prevendita da oggi, giovedì 22 febbraio, dopo alcune pre-sale esclusive, ...

