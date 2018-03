Da opzione donna alla pensione di cittadinanza - ecco come cambierà la previdenza : La Fornero deve essere cancellata, almeno secondo Salvini e la sua Lega. Questo il pensiero del leader del carroccio che ha messo la riforma previdenziale come condizione necessaria per aprire un qualsiasi dialogo per accordi di Governo. Forse meno radicalmente ma anche il Movimento 5 Stelle in cima ai provvedimenti urgenti da fare ha messo proprio la riforma delle pensioni. Il presidente dell’Inps Boeri però continua a sostenere l’impossibilità ...

Riforma Pensioni - il piano di Salvini da Quota 100 a opzione donna Video : Da una parte il leader di Confindustria, dall’altra il leader della Lega: nuove prese di posizione oggi sulla Riforma #Pensioni. Sono Vincenzo Boccia e Matteo Salvini, con due posizioni diametralmente opposte [Video], ad animare il dibattito sulla legge Fornero ad una settimana esatta dalle elezioni il cui esito non ha consegnato una maggioranza chiara e certa per procedere agevolmente con la costituzione del nuovo governo. Modifiche o ...

Pensioni - Damiano : Pd per opzione donna e Quota 41 - le novità Video : Non ci sta il presidente della commissione Lavoro della Camera al gioco di chi promette di più in campagna elettorale sulla riforma #Pensioni. Cesare Damiano, ricandidato in Parlamento con il Partito democratico di Matteo Renzi, ritiene “fuorviante” e “demagogico” l’impostazione del confronto politico-elettorale tra favorevoli e contrari all’abolizione [Video]della tanto chiacchierata legge Fornero che sta animando la campagna elettorale verso ...

Pensioni 2018 - ultime news al 5/02 su anticipate - opzione donna e legge Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 5 febbraio 2018 vedono prore la discussione sul tema dell'adeguamento all'aspettativa di vita, con le richieste dell'ACLI di ristabilire un principio universalistico all'eta' di uscita dal lavoro. Nel frattempo prosegue la dialettica elettorale, con l'emergere di una nuova proposta legata all'opzione donna [Video] da parte del Partito Democratico. L'altro tema caldo resta la possibile modifica o ...

Pensioni - Damiano : opzioneDonna e Quota 41 per tutti i precoci - le novità Video : Proposte realistiche che tengono conto delle reali coperture finanziare e che non promesse che non potranno essere mantenute come l’abolizione della legge Fornero quelle contenute nel programma di riforma #Pensioni del Partito democratico di Matteo Renzi. Una parte del piano previdenziale del Pd è stato gia' illustrato ieri nella e-news del candidato premier e leader che ha spiegato le cose fatte e le cose da fare in materia Pensionistica e non ...

Ultime pensione anticipata 2018 : novità uscita a 63 anni e nuova opzione donna? Video : #pensione anticipata, uscita possibile a quota 63 anni, conferma dell'anticipo pensionistico Ape, trattamento di garanzia di 750 per le #Pensioni delle giovani generazioni e un ritorno alle pensioni anticipate con #opzione Donna, con qualche modifica rispetto a quella prorogata l'ultima volta con la legge di Bilancio 2017. Sono queste le ricette del Partito democratico elencate nel programma da presentare agli elettori in vista delle votazioni ...