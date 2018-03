Sofia Goggia e Federica Brignone in Val di Fassa

Sci alpino - Sofia Goggia : “Sensazioni migliori rispetto a ieri”; Nicol Delago : “Non pensavo di andar così bene” : Tanta Italia nella parte alta della classifica dopo la manche di superG della combinata alpina di Crans Montana (Svizzera). La migliore di tutte è stata Sofia Goggia, che ha piazzato il primo tempo in 1’03″70. Anche oggi è stata infatti una gara sprint, con partenza abbassata e un percorso che, privato della parte più tecnica, ha ridotto al minimo le chance delle velociste di fare la differenza in ottica vittoria. “Ho avuto ...

Sci alpino - Combinata alpina Crans Montana 2018 : Sofia Goggia in testa dopo la manche di superG davanti a Nicol Delago! Wendy Holdener in agguato : Tanta Italia nella parte alta della classifica dopo la manche di superG della Combinata alpina di Crans Montana. La migliore di tutte è stata Sofia Goggia, che ha piazzato il primo tempo in 1’03″70. Anche oggi è stata infatti una gara sprint, con partenza abbassata e un percorso che, privato della parte più tecnica, ha ridotto al minimo le chance delle velociste di fare la differenza in ottica vittoria. Goggia è stata comunque più ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Quarto posto che brucia”; Sofia Goggia : “L’obiettivo di fine stagione è la vittoria di Coppa del mondo in discesa libera” : C’è amarezza per le azzurre dopo il superG di Crans Montana (Svizzera) dove le aspettative erano quelle di salire sul podio. C’è andata vicina Federica Brigone, quarta e beffata da Wendy Holdener, terza ed arrivata addirittura a soli due centesimi dall’austriaca Anna Veith. “Quarto posto che brucia – ammette la sciatrice nostrana, bronzo olimpico nel gigante femminile a PyeongChang – Prima di Wendy Holdener ...

LIVE Sci alpino - SuperG Crans Montana 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia per continuare a vincere. Federica Brignone da podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Crans Montana, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo le emozioni delle Olimpiadi l’Italia si rituffa nel circuito iridato. Sono proprio Sofia Goggia e Federica Brignone le armi principali della squadra azzurra oggi. La bergamasca stava volando nella gara a cinque cerchi, prima che un errore compromettesse le chance non solo di vittoria ma anche di podio. Ha poi trionfato ...

Coppa del Mondo - Sofia Goggia torna in pista a Crans Montana : ' Ho deciso di isolarmi per rimanere concentrata sugli obiettivi dei prossimi giorni in Coppa del Mondo - ha detto la campionessa bergamasca -. Sappiamo che ogni giorno si riparte da zero, abbiamo ...

La 'scheda degli obiettivi' che Sofia Goggia ha scritto a 10 anni dimostra che non c'è limite ai sogni : La campionessa del mondo bambina non si era infatti limitata a cerchiare il numero corrispondente al suo impegno , in una scala da 1 a 10, aveva cerchiato 10, , ma aveva più volte sottolineato la ...

Sofia Goggia/ Il suo tweet è subito virale : “Ecco cosa scrivevo a 10 anni…” : Sofia Goggia il tweet virale: “Ecco cosa scrivevo a 10 anni…”. Sul proprio profilo ufficiale, la campionessa olimpica di discesa libera, ha mostrato una scheda di 16 anni fa(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:22:00 GMT)

Sofia Goggia : «Ecco cosa sognavo a 10 anni…» : Che fosse una dalle idee chiare, era evidente, ma da quanto le avesse così chiare arriva ora un documento ufficiale a confermarlo. Sofia Goggia ha pubblicato sui social una scheda degli obiettivi dell’allora piccola sciatrice datata 2002, quando ancora non aveva dieci anni. https://twitter.com/GoggiaSofia/status/968170770219315200 Alla domanda su quale fosse il sogno della sua carriera agonistica ha risposto in bella grafia da scuola elementare: ...

Sofia Goggia - il tweet che fa impazzire i fan : 'Ecco cosa scrivevo a 10 anni' : Frequentava ancora le elementari quando Sofia Goggia aveva scritto su un foglio di carta il suo destino. Non aveva neanche dieci anni e già si tuffava con gli sci ai piedi sognando di trovarsi al cancelletto di partenza per fiondarsi verso il traguardo all’inseguimento di un obiettivo importante. La campionessa olimpica ha pubblicato la foto di un documento in cui erano fissati i suoi obiettivi quando era ancora una bambina accompagnato dal ...

Sofia Goggia e Michela Moioli - assalto alla Coppa del Mondo : dopo l’oro olimpico - è caccia alla sfera di cristallo per le regine bergamasche : Sofia Goggia e Michela Moioli sono state, insieme ad Arianna Fontana, le grandi protagoniste delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le due bergamasche, grandi amiche nella vita privata, hanno conquistato due incredibili medaglie d’oro che hanno riscritto la storia dell’Italia nei rispettivi sport: mai primi delle loro gesta, infatti, eravamo riusciti a vincere una discesa libera femminile e un titolo nello snowboard durante ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Ho affrontato le gare senza pressioni perché ero sicura di me stessa” : Insieme ad Arianna Fontana ed a Michela Moioli, Sofia Goggia è parte integrante del trio d’oro alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La sciatrice bergamasca, sul gradino più alto del podio nella discesa libera di sci alpino (prima donna italiana a riuscirci), non ha troppo tempo per pensare a quanto accaduto, pronta a chiudere la stagione dei sogni nel migliore di modi e conquistare la vittoria della Coppa del Mondo di discesa. Di ...

Sci Alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : un’Italia in rosa con Sofia Goggia e Federica Brignone. Gli uomini chiudono ancora a zero : Sono state le Olimpiadi Invernali delle donne per l’Italia e soprattutto per lo sci Alpino azzurro. Sofia Goggia è entrata nella leggenda dello sport italiano. La bergamasca è la prima sciatrice azzurra capace di conquistare la medaglia d”oro in discesa libera alle Olimpiadi Invernali. Un risultato eccezionale e che è solo il punto di partenza per una carriera che si prospetta essere tra le più vincenti di sempre. Il futuro è tutto dalla ...

