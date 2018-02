La denuncia della Cisl FP Marche sulla situazione della sanità nel Fermano

Sputi e pugni al capotreno : denunciato un 19enne della banda : Hanno iniziato con uno sputo. Poi sono partiti i pugni. Era il 4 febbraio scorso. Sul treno che da Caserta era diretto a Maddaloni viaggiava un gruppo di ragazzi. Uno di loro improvvisamente decise di azionare il freno di emergenza. Intervenne il capotreno che provò a bloccare quei giovani mentre tentavano di abbandonare il convoglio. Ebbe la peggio. Dalla banda prima qualcuno gli sputò contro, poi un altro arrivò a pestarlo prendendolo a pugni ...

Genova - la denuncia della Lega : Centri sociali aggrediscono i nostri militanti : Dopo Palermo e Perugia, anche da Genova arriva un'altra segnalazione - l'ennesima, purtroppo - di una presunta violenza a sfondo politico.Il segretario della Lega Nord Liguria Edoardo Rixi ha denunciato ieri attraverso il proprio profilo Fb che un gruppo di militanti del Carroccio sarebbe stato aggredito da esponenti dei Centri sociali durante un volantinaggio. Due ragazze e un ragazzo che stavano distribuendo materiale elettorale del ...

Partita Benevento Crotone 25esima giornata serie A - denunciato un tifoso del Crotone per il petardo scoppiato nel corso della partita : La Questura di Benevento ha individuato il tifoso del Crotone che ieri ha lanciato un petardo all’interno del terreno di

Dallo yacht 200 litri di gasolio in mare - denunciato. Dovrà pagare i costi della bonifica : Viareggio, 17 febbraio 2018 - Non si era accorto della perdita di gasolio dall'imbarcazione che aveva condotto da Genova porto di Viareggio , una distrazione che gli è costata cara: oltre a una ...

Non accetta la fine della relazione e riempie la compagna di offese sui social : denunciato : Arezzo, 17 febbraio 2018 - Un cinquantottenne residente in Valtiberina è stato denunciato dalla ex compagna, residente a Bucine, per averla riempita di offese sui social e tramite messaggi. Non ...

Torino - furbetti della tassa di soggiorno : denunciati 30 albergatori : L'ammanco è di circa 300.000 euro. Titolari di hotel e pensioni di note località montane della Val Chisone e dell'alta Val di Susa sono stati denunciati - Una indagine della guardia di finanza di ...

DON MICHELE BARONE/ Video - l'esorcismo su una 13enne e la denuncia della sorella (Le Iene) : Una famiglia alle prese col demonio. A Le Iene su Italia 1 una ragazza denuncia: esorcismi sulla sorella minore da parte di Don MICHELE, specializzato in queste pratiche(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 02:01:00 GMT)

Israele - Netanyahu incriminato per corruzione?/ La denuncia della polizia : il premier in tv - "non mi dimetto" : Israele, Netanyahu incriminato per corruzione? La denuncia della polizia alla magistratura, a due anni dall'inizio delle indagini. Il premier si difende in diretta tv.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 18:08:00 GMT)

‘’Sapevamo i vincitori di Sanremo prima del televoto. Ecco le prove’’. La denuncia del giornalista a Striscia la Notizia. Dario Antonio racconta il retroscena della sala stampa durante la finale del festival ed esplode la polemica : La vittoria al festival di Sanremo 2018 di Ermal Meta e Fabrizio Moro era stata pronosticata dai book makers e, dopo lo scandalo plagio, che poi non si è rivelato tale, i due hanno sempre scalato le classifiche delle canzoni più ascoltate di Sanremo. L’ultima critica è arrivata ieri sera a Striscia la Notizia, quando Dario Antonio, giornalista di Controcomunicazione presente nella sala stampa del festival di Sanremo ha fatto una ...

Città della Scienza - nulle le dimissioni di Lipardi. E il Cda denuncia Silvestrini : Atti che fecero venire fuori pubblicamente e per la prima volta le faide interne a Città della Scienza che poi hanno portato al commissariamento dell'ente, a reggere le redini è il commissario ...

Pedofilia - maxioperazione della Postale : 3 arresti e 33 persone denunciate in tutta Italia : Tre persone arrestate, 33 denunciate, 37 perquisizioni effettuate: è il bilancio di una vasta operazione contro la pedopornografia disposta sull'intero territorio nazionale dalla procura della ...

"C'è un business enorme dietro ai No Vax". La denuncia della Lorenzin : "C'è un business dietro a tutto, anche dietro ai no vax. È un business gigantesco". Lo ha detto la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, davanti agli studenti delle medie a Modena, in un incontro organizzato dall'Università sul tema dei vaccini. "Paure assolutamente illogiche - ha aggiunto - vengono strumentalizzate da gruppi di interesse, da tutti quelli che vogliono vendere una medicina che non esiste"."Si tratta - ha ...