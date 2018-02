Meridiana assicura 1500 posti di lavoro

Blastingnews

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Lunedì 19 febbraio la compagnia aereaha organizzato una Conferenza stampa per la presentazione del proprio piano industriale per gli anni 2018-2022. Tale evento si è tenuto a Milano., la compagnia sarda nata negli anni ‘60 allo scopo di favorire lo sviluppo turistico regionale ma che nel corso degli anni è riuscita ad espandersi sul territorio nazionale, ha presentato il proprio piano industriale quadriennale,ndo e promettendodi. Più precisamente è stato sottolineato, con tanto ottimismo, il forte impatto occupazionale che produrrà questa nuova manovra industriale. Un cambiamento già nella denominazione La compagnia aereaha cambiato denominazione in Air Italy, come la società acquistata anni prima. Air Italy ha stimato, grazie a questo nuovo piano, benassunzioni da effettuare nei prossimi anni. Questo nuovo slancio è reso ...