Indossa un nastro giallo | Guardiola multato dalla FA | ' Messaggio politico'

sport.sky

: RT @Simo_Fiore: Guardiola sanzionato perché indossa il nastro giallo. Non ci si crede O_o @Foreign_Cat #noncisicrede #NONCISICREDE #NoNcIs… - Anna45506131 : RT @Simo_Fiore: Guardiola sanzionato perché indossa il nastro giallo. Non ci si crede O_o @Foreign_Cat #noncisicrede #NONCISICREDE #NoNcIs… - MontseMontfortB : RT @Simo_Fiore: Guardiola sanzionato perché indossa il nastro giallo. Non ci si crede O_o @Foreign_Cat #noncisicrede #NONCISICREDE #NoNcIs… - GigiEinaudi : RT @Simo_Fiore: Guardiola sanzionato perché indossa il nastro giallo. Non ci si crede O_o @Foreign_Cat #noncisicrede #NONCISICREDE #NoNcIs… -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Non un momento semplice per Pep. L'allenatore del Manchester City, dopo essere stato sorprendentemente eliminato in FA Cup dal Wigan, squadra di terza divisione, è stato sanzionatoFA ...