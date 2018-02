Firenze | per quattro giorni è tempio della danza

Firenze - Renzi sul pass auto per Agnese : “Fake news - querelo”. Ma non spiega come è riuscito ad avere quel permesso : La vicenda del superpass auto con cui Agnese Landini può circolare e parcheggiare gratis (ovunque) a Firenze è entrata in campagna elettorale. Merito del marito, che sulla sua bacheca Facebook ha pubblicato un post, minacciando querele a siti e giornali che hanno pubblicato la notizia. Nella fattispecie, il segretario del Partito democratico si è concentrato sul dettaglio ma non ha affrontato la questione principale. Prima ha attaccato i due ...

Firenze - pass per parcheggiare ovunque ad Agnese Renzi. Nardella : 'Richiesta della prefettura'. Che smentisce : 'Non ci risulta' : parcheggiare ovunque sulle strisce blu senza pagare, girare nelle aree pedonali e a traffico limitato come se nulla fosse, utilizzare le corsie preferenziali, guidare nel centro storico senza nessun problema: Agnese Renzi a Firenze può farlo. A bordo del suv a lei intestato. Grazie a un permesso (valevole fino al 2021) chiesto dalla segreteria del sindaco del capoluogo toscano (e renziano doc) Dario Nardella il 21 settembre 2017, ovvero quando

Firenze - lotta alla 'ndrangheta : raffica di arresti e sequestri per 100 milioni : Operazione dei Carabinieri e della Guardia di finanza di Firenze nei confronti di numerosi soggetti ritenuti in affari con la 'ndrangheta. I militari hanno eseguito, su tutto il territorio nazionale,

'Ndrangheta - 41 arresti tra Firenze e la Calabria. Sequestrate 51 imprese e beni per 100 milioni. "Riciclavano in Toscana" : Quattordici arresti in Toscana, 27 fermi in Calabria. E' il frutto di un'operazione anti-'ndrangheta condotta da Finanza e carabinieri e coordinate dalle Dda di Firenze e Reggio Calabria. In Toscana 11 persone sono finite in carcere, 3 agli arresti domiciliari. I reati contestati, a vario titolo, sono associazione per delinquere, estorsione, sequestro di persona, usura, riciclaggio e autoriciclaggio, attività finanziaria