Parte la rivolta sulle bollette "Non pagate i rincari di 35 euro" L'oncologo guida l'indignazione su Fb : "Fate girare! Nella prossima bolletta luce ci saranno 35 euro in più per i morosi che non pagano. Io non li pagherò. Facciamolo tutti!". Firmato Antonio Santo. Questa volta la rivolta contro le aziende elettriche capeggiate dall'Enel è guidatata da un famoso oncologo di Verona, noto in passato anche per alcune battaglie alle case farmaceutiche e non il singolo consumatore sconosciuto che su Facebook lancia il suo grido di rabbia contro i rincari ...

Polemiche sulle bollette Non pagate di Enel a carico di altri : bufala o scandalo sulla luce? : Nel corso delle ultime ore è scoppiato in Rete un vero e proprio caso in merito alle bollette non pagate con Enel, in quanto alcune notizie fuori controllo evidenziano che a breve le mancate entrate su luce e gas potrebbero diventare a carico di chi si è sempre mosso in modo onesto. News talmente forte che in tanti hanno pensato ad una bufala, ma vi diciamo che per una volta le indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore hanno un fondo di verità ...

Stadio Ferraris - concessioni Non pagate : Per Genoa e Samp debiti da quasi 1 - 5 milioni : Le due società devono pagare commissioni arretrate al comune. Intanto si lavora per vendere lo Stadio: valutazione tra 10 e 7 milioni, più 30 di lavori. L'articolo Stadio Ferraris, concessioni non pagate: Per Genoa e Samp debiti da quasi 1,5 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Affitto del locale scaduto - mensilità e tasse Non pagate : chiude Area 14 a Castelvetrano : Affitto del locale scaduto, mensilità e tasse non pagate: a Castelvetrano chiude Area 14. LIl Comune, infatti, data la morosità della società, rivuole indietro l'immobile. La notizia della chiusura, ...

Amazon - accordo con fisco francese su pagamento imposte Non pagate : Roma, 5 feb. , askanews, Il colosso statunitense della commercio online Amazon, che nel 2012 aveva reso noto di essere oggetto di un contenzioso di quasi 200 milioni di euro con il fisco francese, ha ...

Castelvetrano e le tasse Non pagate. Quale novità? Oggi come ieri - la stessa storia... : Il 1993 - aveva aggiunto - sarà soprattutto l'anno in cui finalmente sarà avviata una corretta politica delle entrate '. Una delle prime misure fu il regolamento dell'acquedotto comunale , che ...

A Como 300mila euro di multe Non pagate dagli svizzeri : Saranno anche il Paese delle banche e della precisione, ma quando si tratta di pagare le contravvenzioni in Italia, gli svizzeri nicchiano un po'. Ne sa qualcosa il Comune di Como, che vanta crediti per 290mila euro nei confronti di cittadini elvetici che a pagare le multe non ci hanno mai nemmeno pensato.È il quotidiano La provincia di Como a tirare fuori i dati relativi ai primi nove mesi del 2017, in cui si legge che solo 47mila euro su ...

Milano - recapitate multe autovelox sbagliate Le scuse del Comune : «Non pagate» : Gli errori in via Palmanova (direzione centro), via Virgilio Ferrari e viale Fulvio Testi, dal 2 novembre al 14 dicembre scorso: dalle 7 del mattino alle 22 sono state applicate per un errore del programma le sanzioni notturne

Tari congelata e bollette Non pagate - novità in arrivo : novità in vista per la Tari e la riscossione delle bollette di luce e gas. Slitta di un anno il principio 'chi inquina paga', da applicare per il calcolo della tassa sui rifiuti, e cambia anche il ...

Bollette Non pagate - cambiano i tempi di prescrizione : ecco le novità : Cambia la prescrizione per le Bollette non pagate . Le aziende di luce e gas avranno due anni di tempo per riscuotere le Bollette. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al ...

Bollette - la truffa sui contratti Non firmati : secondo il tribunale Non devono essere pagate : Buone notizie per chi è stato truffato da call center e agenti commerciali dei gestori di luce e gas. Il tribunale di Benevento ha stabilito che l'utente non è tenuto a pagare la bolletta se si ...