Che puzza | offeso | gli spara

Roma - dice “Che puzza” a un passante - Che si offende e gli spara : Roma, dice “che puzza” a un passante, che si offende e gli spara La vittima un 35enne, figlio del titolare di un negozio di ombrelloni. L’aggressore prima si è allontanato per procurarsi un’arma, poi è tornato a vendicarsi. Arrestato Continua a leggere L'articolo Roma, dice “che puzza” a un passante, che si offende e gli spara sembra essere il primo su NewsGo.

Roma - dice 'Che puzza' a un passante - Che si offende e gli spara : un arresto : Un uomo esce in strada esclamando "Che puzza" proprio mentre un uomo sta passando. Quest'ultimo si offende, replica "dici a me?", si allontana e torna poco dopo per mettere in atto una vera e propria ...

Che scoperta sensazionale : l'umanità puzza : E va bene che ci dicano che non si deve fumare perché fa male, e non si deve bere perché fa male, e non si deve mangiare troppo perché fa male, e non bisogna non fare attività fisica perché fa male, però a forza di fare cose che non fanno male si vivrà più a lungo ma da schifo. Anche perché, per una sadica legge della natura, se qualcosa ci piace, fa male. È il motivo per cui è inutile andare dai dietologi per dimagrire, in fondo seguire una ...

“Mi puzzano parecchio…”. La rivelazione choc di Aurora Ramazzotti (e non sono i piedi). La bella figlia di MiChelle Hunziker lo dice così senza nessun ritegno : Il Festival di Sanremo è alle porte e come sappiamo a calcare il palco dell’Ariston ci sarà anche Michelle Hunziker. Per la conferenza stampa la conduttrice svizzera si è presentata con un elegantissimo tailleur e ha detto che per la 68esima edizione della kermesse canora indosserà anche abiti firmati Alberta Ferretti e Moschino. Ad accompagnare la showgirl, per farla sentire un po’ più in famiglia, è andata anche Aurora, la ...

Arriva Magic Socks - il calzino cinese Che non puzza mai : Una piccola start-up cinese ha annunciato al mondo di aver creato il primo calzino che non puzzerà mai, neppure dopo un utilizzo intensivo e prolungato. Il rivoluzionario prodotto, creato dalla Meltmall e ribattezzato Magc Socks , funziona ...