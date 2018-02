Isis rivendica attacco chiesa Daghestan

Kabul - attacco all'accademia militare : almeno 5 morti. L'Isis rivendica l'attentato : Non sembra davvero esserci pace per l'Afghanistan e la sua capitale Kabul: un nuovo attacco in città, avvenuto in un'accademia militare, ha causato la morte di almeno 5 persone e il...

Kabul - nuovo attentato : bombe e raffiche di mitra contro l’accademia militare. “Almeno 5 morti”. L’Isis rivendica : Uomini armati hanno attaccato la sede dell’accademia militare di Kabul, capitale dell’Afghanistan. L’attacco è iniziato intorno alle 5 di lunedì mattina(ora locale) alla Marshal Fahim National Defense University di Kabul. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente ma secondo quanto riferiscono i media locali ci sarebbero almeno 5 soldati morti e 10 feriti. L’attacco è stato rivendicato dall’Isis e segue quello di ...

Attentato all'accademia militare di Kabul : l'Isis rivendica : Nuovo attacco in Afghanistan, due giorni dopo il sanguinoso Attentato talebano con un’ambulanza-bomba che aveva causato più di 100 vittime. Stavolta è l’Isis a farsi vivo, con un attacco kamikaze contro l’accademia militare di Kabul. L'azione è scattata all’alba, le 5 del mattino, quando in Italia era ancora notte fonda, con almeno cinque soldati morti una ventina di feriti. Il commando armato, almeno ...

Afghanistan - Isis rivendica attacco all'accademia militare a Kabul : L'Isis ha rivendicato l'attacco armato all'accademia militare di Kabul, dove sono morti due agenti ed altri dieci sono rimasti feriti. Lo riferisce l'emittente locale "1TvNews". Il portavoce del ...

Kabul sotto attacco - bombe e raffiche contro accademia militare : l'Isis rivendica : Nuovo attentato a Kabul: un attacco è in corso contro l'accademia in cui sono addestrati gli ufficiali dell'esercito afghano. Il bilancio non è ancora stato accertato, ma ci sono vittime tra i soldati...

Afghanistan - attacco alla sede di Save the Children a Jalalabad : 5 operatori morti e 24 feriti. Isis rivendica : Prima un kamikaze che si fa saltare davanti all’ingresso, poi il gruppo di terroristi che entra nel compound e spara contro i presenti. È di 6 morti, di cui 5 operatori e un militare, e 24 feriti, il bilancio dell’attacco alla sede di Save the Children a Jalalabad, in Afghanistan. Attorno alle 5.30 del mattino in Italia, un uomo a bordo di una vettura imbottita di esplosivo si è lanciato contro il cancello della sede ...

Afghanistan - attaccata sede di Save The Children a Jalalabad : un morto e 14 feriti - Isis rivendica l'attentato : La tv Tolo ha precisato che l'attacco è avvenuto intorno alle 9 locali (le 5,30 italiane) e, citando il portavoce del governo provinciale Attaullah Khoghyani, ha aggiunto che c'è stato uno scontro a ...

20 persone sono morte a Kabul - in Afghanistan - in un attentato rivendicato dall’Isis : Giovedì sera 20 persone sono morte nell’esplosione di un attentatore suicida in un mercato a Kabul, in Afghanistan, che è stato rivendicato dallo Stato Islamico (ISIS) sulla sua agenzia di stampa Amaq. L’attentato è avvenuto durante una protesta dei negozianti The post 20 persone sono morte a Kabul, in Afghanistan, in un attentato rivendicato dall’ISIS appeared first on Il Post.

Isis rivendica attentato San Pietroburgo : ROMA, 30 DIC - L'Isis ha rivendicato l'attentato terroristico di mercoledì nel centro commerciale Gigant Hall a San Pietroburgo in cui sono rimaste ferite almeno 18 persone. La rivendicazione, riporta ...

Russia - Isis rivendica l'attentato a San Pietroburgo - : Nell'attacco al centro commerciale di mercoledì 27 dicembre sono rimaste ferite almeno 18 persone. La rivendicazione arrivata tramite Amaq

L’Isis ha rivendicato l’attacco di ieri contro una chiesta copta al Cairo - in Egitto - nel quale sono state uccise 9 persone : Lo Stato Islamico (o ISIS) ha rivendicato l’attacco terroristico compiuto ieri di fronte alla chiesa copta di Mar Mina nel quartiere di Helwan, al Cairo. Non ha però fornito alcuna prova per sostenere la sua rivendicazione. l’attacco è stato compiuto The post L’ISIS ha rivendicato l’attacco di ieri contro una chiesta copta al Cairo, in Egitto, nel quale sono state uccise 9 persone appeared first on Il Post.

Egitto - attacco in una chiesa vicino al Cairo : almeno 10 morti - lIsis rivendica : Egitto, attacco terroristico nella chiesa copta di Helwan Ansa 1 di 4 Ansa 2 di 4 Ansa 3 di 4 Ansa 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci La sparatoria ha avuto luogo quando le forze di ...

Attacco kamikaze a Kabul : almeno 40 morti e 30 feriti. L'Isis rivendica l'attentato : L'Afghanistan ha il più alto numero di vittime di mine del mondo. Insieme ad altri tipi di bomba piazzate ai cigli delle strade uccidono o feriscono 140 persone ogni mese. © Riproduzione ...

Afghanistan - kamikaze contro agenzia di stampa a Kabul : 41 morti e 84 feriti - LIsis rivendica lattentato : Le vittime sarebbero quasi tutte civili. I talebani hanno escluso qualsiasi responsabilità nellattacco