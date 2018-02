Fascismo | Chiti | giusto sciogliere gruppi neofascisti

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Roma, 19 feb. (AdnKronos) – “Aderisco all’appello lanciato da esponenti politici e istituzionali per lo scioglimento delle formazioni che si richiamano al, per il divieto di ogni forma di apologia di un’ideologia che ha ferito al cuore l’Italia”. Lo dichiara in una nota il senatore del Pd Vannino. “La libertà di espressione, manifestazione, militanza politica – prosegue– finisce di fronte alla violazione delle norme scritte nella Costituzione, al tradimento dello spirito della Carta fondamentale, all’offesa per la storia e la memoria di un paese che per colpa delha conosciuto la soppressione della democrazia e della stessa libertà di espressione, milioni di morti, deportazioni, violenze quotidiane, torture, l’enorme tragedia della Seconda Guerra Mondiale. D’altra partee ...