Bce | per la vicepresidenza l' Eurogruppo supporta de Guindos

C'è sempre Madrid tra Roma e Berlino : anche sulla Bce la Spagna gioca per sè - l'unione mediterranea non c'è : A fine novembre Pier Carlo Padoan fu scartato dalla corsa per la presidenza dell'Eurogruppo perché era ministro di un governo in scadenza. Eppure oggi lo spagnolo Luis De Guindos, esperienze passate in Lehman Brothers proprio ai tempi del crack, sta per prendere la vicepresidenza di un istituto autonomo come la Bce anche se ci arriverà da un incarico politico quale quello che ricopre attualmente: ministro dell'Economia a Madrid. ...

De Guindos vice della Bce è un colpo per la linea italiana : L'arresto di Ilmars Rimsevics, governatore della banca centrale della Lettonia e membro del Consiglio direttivo Bce, ha proiettato uno sgradevole elemento di cronaca sulla riunione dell'Eurogruppo che doveva decidere il nome del nuovo vicepresidente della Eurotower in sostituzione del portoghese Vitor Constâncio in scadenza. La Lettonia con Germania, ...

Trump incolpa Obama per il 'Russiagate' - La Spagna e la Bce - Rette universitarie troppo alte in Gran Bretagna - - Key4biz : Lo riferisce oggi la stampa spagnola, che sottolinea come l'eventuale fallimento di De Guindos potrebbe essere dannoso per la credibilita' dell'intera Spagna, attualmente la quarta economia dell'euro.

La partita tecnica di Draghi per il 'dopo Draghi' al vertice Bce : Roma . Sull'imminente nomina del vicepresidente della Banca centrale europea in sostituzione del portoghese Vitor Constâncio " primo atto di un risiko che culminerà il prossimo anno con la ...

Quelle mosse di Berlino per "conquistare" la Bce : Braccio di ferro dietro le quinte della Bce. La Germania da tempo ha messo nel mirino Mario Draghi. Il numero uno della EuroTower resiste al pressing di Berlino che chiede modifiche ai tassi e ...

Braccio di ferro dietro le quinte della Bce. La Germania da tempo ha messo nel mirino Mario Draghi. Il numero uno della EuroTower resiste al pressing di Berlino che chiede modifiche ai tassi e prosegue nel suo piano che prevede l'estensione del Qe. Ma nei corridoi di Francoforte un'altra mossa può turnare gli equilibri. Si tratta della probabile nomina dello spagnolo Luis De Guindos alla vicepresidenza della Bce. Un nome che è ...

Banco BPM - ok Bce a modelli interni per requisiti patrimoniali : Teleborsa, - Banco BPM comunica di aver ricevuto in data 16 febbraio 2018 dalla Banca Centrale Europea l'autorizzazione all'adozione dei propri sistemi interni di risk management , modelli AIRB, ai ...

SPY FINANZA/ La giornata clou per il destino di Bce e Ue : I ministri delle Finanze europei oggi sono chiamati a formulare il loro parere - non vincolante - riguardo il prossimo vicepresidente della Bce.

Bce - arrestato il governatore lettone per corruzione : MILANO - Il governatore della Banca centrale della Lettonia, Ilmars Rimsevics, membro del consiglio direttivo della Bce, è stato arrestato dall'ufficio anti-corruzione del paese. Lo ha annunciato il ...

Il tweet della Bce per San Valentino : "Il nostro amore è per la stabilità dei prezzi" : MILANO - Anche la politica monetaria ha un cuore. Almeno una volta all'anno. Per San Valentino la Banca Centrale Europea, tra bersagli preferiti dei sentimenti antieuropeisti, ha voluto rispondere ...

Pensioni - ultime novità Bce : boom occupati over 55 anche per effetto riforme Video : Mentre in Italia si continua a discutere di riforma #Pensioni, con una miriade di proposte che vanno dall’abolizione della legge Fornero alla stabilizzazione di Opzione donna e Quota 41 per tutti i lavoratori precoci, è in continua crescita in Europa il tasso di partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori over 55. Sono questi i nuovi dati messi nero su bianco nel bollettino della Bce. Un trendy dovuto che, secondo la Bce, non è solo ...

Banche - due mesi di tempo per le nuove regole della Bce : Entro metà marzo la Bce pubblicherà il testo finale delle norme sugli accantonamenti previsti a copertura dei crediti deteriorati derivanti da nuovi prestiti e il 1 aprile potrebbe essere la data di ...

Crediti deteriorati - Nouy morbida : "La Bce valuterà caso per caso" : Un nuovo addendum per le banche arriverà a metà marzo E la sua vice attacca Bankitalia: 'Favole sui derivati' Salvare le forme, cambiare la sostanza. La nuova versione dell'Addendum su come e quando ...