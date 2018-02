Bce | l’Eurogruppo indica lo spagnolo De Guindos come prossimo vice di Draghi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Il ministro dell’EconomiaLuis Deè stato designato dai colleghi della zona europresidente della Banca centrale europea. “L’Eurogruppo ha dato il suo sostegno alla candidatura”, scrive in una nota l’Eurogruppo. Sarà l’Ecofin di martedì a preparare una raccomandazione formale che il vertice europeo del 22-23 marzo è chiamato ad appoggiare. Il Consiglio europeo richiederà anche le opinioni del Parlamento europeo e del consiglio dei governatori della Bce. Desostituirà Vitor Constancio dal 1 giugno 2018, con un mandato di otto anni non rinnovabile. Deha esperienzapolitico e banchiere d’affari, ma non di politica monetaria. “Essere un ministro non è una cosa che limiti la difesa che compio dell’indipendenza della banca centrale”, ha commentato dopo la riunione. “Penso che sia quello che ...