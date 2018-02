Il Napoli soffre ma batte la Spal | decide Allan | la Juve resta dietro

La Juve soffre - ma batte il Chievo in nove. Bianconeri in testa - aspettando il Napoli : Con il minimo sforzo la Juve passa a Verona contro il Chievo e scavalca per una notte il Napoli al comando della classifica. Decide un violento destro nella ripresa di Sami Khedira e un colpo di testa di Higuain, ma pesano sull’esito finale della gara le decisioni del direttore di gara. Maresca sventola due cartellini rossi sotto il naso nella prim...

La Juventus soffre ma vince 1-0 a Cagliari : bianconeri a meno uno dal Napoli : La Juventus di Massimiliano Allegri soffre terribilmente contro il Cagliari di Diego Lopez, ma alla fine sfrutta una grande giocata di due dei suoi giocatori più ispirati, Douglas Costa e Bernardeschi per sbanacare la Sardegna Arena. Il gol della vittoria porta la firma dell'ex attaccante della Fiorentina su assist al bacio dell'ex esterno del Bayern Monaco, al minuto 74'. Proteste dei sardi per il fallo, in partenza ...

Atalanta - Gasperini è raggiante : “Il Napoli soffre sempre con noi…” : L’Atalanta ha espugnato il San Paolo eliminando il Napoli dalla Coppa Italia. Gli orobici hanno conquistato il pass per le semifinali. Ecco le parole di Gasperini ai microfoni di ‘Rai Sport’: Non ci siamo snaturati, abbiamo giocato la nostra gara, anche se abbiamo cambiato qualche uomo. Raggiungere la semifinale è un traguardo fantastico. Adesso la stagione è più corposa. Sono ragazzi straordinari per la professionalità e ...

Soffre - lotta e vince- Sarri sotto l'albero ritrova un super Napoli : Essere primi sotto l'albero di Natale non regala titoli, ma sicuramente autostima e consapevolezza nei propri mezzi. E il Napoli che si tiene stretta la vetta della classifica a 90 minuti dalla fine del girone di andata, con la prospettiva concreta di poter vincere il platonico «scudetto d'inverno» venerdì a Crotone, dimostra di aver ritrovato gioco e convinzione dopo qualche colpo a vuoto. Il San Paolo è tornato a ...

Corsa a due - la Juve soffre ma batte la Roma e tiene il passo del Napoli : La sfida scudetto ora sembra un affare tra loro. I bianconeri hanno il torto di non chiudere il match e rischiano grosso nel finale Fuga a due. La Juventus resta incollata al Napoli. batte e stacca la ...