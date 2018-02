Gossip U&D | Gianmarco Valenza fidanzato | chi è la sua nuova fiamma

lanostratv

: Gossip U&D: Gemma Galgani contro Tina, la Cipollari innamorata di Giorgio?: - notizie_star : Gossip U&D: Gemma Galgani contro Tina, la Cipollari innamorata di Giorgio?: -

(Di giovedì 15 febbraio 2018)di Uomini e Donne innamorato: ecco chi è la ragazzaha finalmente ritrovato l’amore e la ragazza che l’ha reso di nuovo felice si chiama Sara Pandini. L’ex tronista di U&D fino ad ora non ha mai avuto molto fortuna in amore. La sua ex fidanzata Aurora Betti lo lasciò a Temptation Island, a cui decisero di partecipare entrambi per mettere alla prova il loro amore. In quest’occasione Aurora capì di non essere più innamorata die decise di concludere la loro relazione., a cui poi è stato offerto il trono, è riuscito a superare la sua forte delusione e a ritrovare a U&D la felicità insieme ad un’altra ragazza. Purtroppo però anche questo idillio non è durato a lungo e nel giro di pochi mesi la relazione dicon la sua scelta è naufragata in malo modo. Scottato da queste delusioni amorose, ...