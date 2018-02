Europa League Atalanta beffata in Germania | Milan super in Bulgaria

Europa League : Borussia Dortmund-Atalanta 3-2. Sei ammoniti : Borussia Dortmund-Atalanta 3-2 , primo tempo 1-0, MARCATORI: Schurrle , B, al 30' p.t.; Ilicic , A, al 6' e all'11', Batshuayi , B, al 20' e al 46' s.t. Borussia DORTMUND , 4-2-3-1, : Burki; Piszczek, ...

LIVE Steaua Bucarest-Lazio - Europa League in DIRETTA 1-0 : Gnoheré porta in vantaggio i rumeni! Traversa di Milinkovic-Savic - entrano Immobile e Felipe Anderson : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Steaua Bucarest-Lazio, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018. I biancocelesti, dopo tre sconfitte consecutive in campionato, hanno intenzione di riscattare il momento difficile e di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione sin dalla gara d’andata in Romania, all’Arena Nationala. Simone Inzaghi si affida al turnover per dare spazio a ...

Video Gol Ludogorets-Milan - Highlights e Tabellino - Europa League - sedicesimi di finale - 15-02-2018 : Risultato finale Ludogorets-Milan 0-3, Cronaca, Highlights e Video Gol Borini, Rodriguez (rigore), Borini, sedicesimi di finale di Europa League Torna l’Europa League in casa degli italiani, in contemporanea con l’altra sfida tra Borussia Dortmund-Atalanta, va di scena anche Ludogorets-Milan, una partita sulla carta semplice per i rossoneri della squadra di Gattuso. Una partita molto lenta e con poca vena tecnica, sia per ...

Pagelle/ Steaua Lazio : i voti della partita (Europa League sedicesimi - primo tempo) : Pagelle Steaua Lazio: i voti della partita che si è giocata per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Trasferta insidiosa in terra rumena per la squadra biancoceleste(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 22:09:00 GMT)

PAGELLE/ Napoli-Lipsia : i voti della partita (Europa League sedicesimi - primo tempo) : PAGELLE Napoli Lipsia: i voti della partita a tutti i protagonisti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo. La capolista della Serie A ospitava la formazione tedesca(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 21:51:00 GMT)

PAGELLE / Ludogorets Milan (0-3) : i voti della partita (Europa League sedicesimi) : PAGELLE Ludogorets Milan (0-3): i voti della partita valida per i sedicesimi di andata in Europa League. I rossoneri dominano a Razgrad e archiviano la qualificazione al prossimo turno(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 21:29:00 GMT)

Europa League Borussia Dortmund-Atalanta 3-2 - il tabellino : DORTMUND - L'Atalanta cade nel finale contro il Borussia Dortmund. I tedeschi vanno in vantaggio nella prima frazione con Shurrlle,poi nella ripresa la doppietta di Ilicic porta avanti i nerazzurri. ...

Europa League Ludogorets-Milan 0-3 - il tabellino : RAZGRAD - Vittoria per 3-0 per il Milan, che si impone in casa del Ludogorets. Apre le marcature a fine primo tempo Cutrone, nella ripresa raddoppia Rodriguez su rigore. In pieno recupero, il tris di ...

Europa League : Ludogorets-Milan 0-3 : ANSA, - ROMA, 15 FEB - Un gol di Cutrone al 45' del primo tempo, un rigore trasformato da Ricardo Rodriguez al 19' della ripresa e una rete di Borini nel recupero permettono al Milan di ipotecare la ...

Europa League - Borussia Dortmund-Atalanta 3-2 : show di Ilicic e Batshuayi : TORINO - L' Atalanta esce a testa alta dalla super sfida con il Borussia : a Dortmund finisce 3-2 per i padroni di casa, un risultato che tiene vive le speranze di qualificazione per la squadra di ...

Europa League - Borussia Dortmund-Atalanta 3-2. Non basta super Ilicic : Il vantaggio porta la firma illustre di un campione del mondo, quella di Andre Schürrle, che in spaccata corregge in porta un suggerimento di Piszczek. commozione presidente atalanta doppia doppietta ...