Isola 2018 | giorno 23 Amaurys maschera la delusione per la nomination | «Mi manca casa»

Isola dei Famosi 2018 - droga sull'Isola : Eva ritratta : "Felice di aver detto la verità ma la modalità è stata sbagliata" : L'attrice ritorna sul caso della droga sull'Isola e ammette di aver sbagliato a non aver parlato prima.

Isola dei Famosi 2018 - chi è Filippo Nardi? : Filippo Nardi, concorrente de L’Isola dei Famosi 2018 Filippo Nardi è uno dei concorrenti della tredicesima edizione de “L’Isola dei Famosi 2018“, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con la complicità degli opinionisti Mara Venier e Davide Bossari e di Stefano De Martino inviato in Honduras. Chi è Filippo Nardi? Classe 1969, Filippo Nardi è nato il 30 maggio a Londra. Di origini nobili, fa parte della famiglia ...

Isola dei Famosi 2018 - Nomination/ Cannagate e news : il retroscena su Marco Ferri : Nomination e pagelle dell'Isola dei Famosi deludono i fan che continuano a lamentarsi di questa edizione, come andranno le cose per i naufraghi? Ecco tutte le news(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 15:24:00 GMT)

Chi è Aida Nizar? Biografia - età e vita privata della possibile concorrente dell'Isola dei famosi 2018 : Chi è Aida Nizar? La nuova concorrente dell'Isola dei famosi 2018, probabilmente: il nome della spagnola circola da qualche ora in rete e pare sia la scelta degli autori del reality show per sostituire Craig Warwick, che si è ritirato per cause di forza maggiore. È vero, il nome di Aida non ci dice nulla, non sorprendetevi di non conoscerla: è normale sia così, per questo cercheremo di raccontarvi qualcosa in più su Biografia e vita privata di ...

SAN VALENTINO 2018/ Frasi auguri - un'Isola a forma di cuore ripresa dallo spazio : il romantico regalo dell'Esa : San VALENTINO 2018, auguri e Frasi speciali. Per i vostri innamorati, idee su come augurare una giornata speciale per tutti coloro che vogliono rendere indimenticabile questo giorno(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 15:03:00 GMT)

Isola 2018 - la NUOVA CONCORRENTE è una nemica di una persona che conoscete tutti! : Chi è Aida Nizar? La NUOVA CONCORRENTE dell'Isola dei famosi 2018, probabilmente: il nome della spagnola circola da qualche ora in rete e pare sia la scelta degli autori del reality show per sostituire Craig Warwick, che si è ritirato per cause di forza maggiore. È vero, il nome di Aida non ci dice nulla, non sorprendetevi di non conoscerla: è normale sia così, per questo cercheremo di raccontarvi qualcosa in più su biografia e vita privata di ...

Ascolti - Isola dei famosi 2018 battuta da Principe Libero - miniserie di Rai1 su De Andrè : Netta vittoria della fiction di Rai1 con Luca Marinelli 'Fabrizio De André - Principe Libero' sulla quarta puntata de L'Isola dei famosi 2018. Ecco a cosa è dovuto il calo di Ascolti del reality di ...

Francesco Monte - videomessaggio Isola dei Famosi 2018/ Paola Di Benedetto delude l'ex tronista? : Eva Henger pronta a fare pace con Francesco Monte? All'Isola dei Famosi 2018 arriva il videomessaggio dell'ex naufrago e Mara Venier lancia l'indiscrezione in diretta.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 14:00:00 GMT)

Isola DEI FAMOSI 2018 - NOMINATION/ Il cannagate tiene banco in tutte le trasmissioni Mediaset : NOMINATION e pagelle dell'ISOLA dei FAMOSI deludono i fan che continuano a lamentarsi di questa edizione, come andranno le cose per i naufraghi? Ecco tutte le news(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 13:08:00 GMT)

MAI DIRE Isola/ La Gialappa’s Band racconta l’Isola dei famosi 2018 : In seconda serata su Italia 1 arriva “Mai DIRE ISOLA” con la Gialappa's Band. Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto prenderanno di mira i naufraghi dell'ISOLA dei famosi 2018.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 12:41:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Presto genitori? E sul canna-gate di Monte all'Isola dei Famosi 2018... : Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, coppia affiatata anche dopo la fine del Grande Fratello Vip, commentano lo scandalo cannagate con protagonista Francesco Monte all'Isola 2018(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 12:40:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - Eva Henger : ‘Se Francesco Monte chiedesse scusa farei pace con lui’ : Eva Henger fa un passo indietro. Dopo aver lanciato una vera e propria bomba mediatica sull’Isola dei famosi con le sue dichiarazioni in merito al presunto uso di marijuana da parte di Francesco Monte, l’attrice riconosce di aver sbagliato i modi con cui ha denunciato il fatto e lo fa sulle pagine di Chi nel numero in edicola da mercoledì 14 febbraio. Un lungo mea culpa per Eva, che spiega: Sono pentita. Non di aver detto la verità, ...

Isola dei Famosi 2018 : eliminata Cecilia - Craig lascia il reality per un infortunio : Nadia Rinaldi ospite in studio senza Francesco Monte, che affida la sua verità a un video messaggio.

Isola dei Famosi 2018 - la Marcuzzi insabbia il canna-gate : “Vogliamo divertirci - non siamo un programma giornalistico” : Quest’anno L’Isola dei Famosi ha preso una decisione netta: non parlare delle polemiche, anche clamorose, create all’interno della trasmissione. Tipo il “canna gate” (riassunto per i distratti: Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver portato “la droga nel programma” e lui si è ritirato per difendersi). Lo lascia fare ai vari Verissimo, Domenica Live e Striscia la Notizia che tra tapiri d’oro e processi agli intenti sembra diventato ...