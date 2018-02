Caso rimborsi Quel problema di sciatteria e sbruffonaggine del Movimento 5 Stelle

Caso rimborsi - Di Maio : 'Oggi vedrete tutti i conti - ma ho sbagliato a fidarmi' : Il leader dei 5 Stelle ha chiesto al Mef il resoconto delle restituzioni dei suoi parlamentari. 'Questa storia si trasformerà in un boomerang per gli altri partiti' -

Il Caso dei rimborsi del M5S - spiegato bene : Da dove è partito, quante persone e quanto denaro coinvolge e perché è importante The post Il caso dei rimborsi del M5S, spiegato bene appeared first on Il Post.

M5S - 10 coinvolti nel Caso rimborsi. Di Maio assicura : via chi ha tradito : Per Luigi Di Maio questa storia sarà un «boomerang» che si ritorcerà contro gli altri partiti. Ma intanto nel giorno in cui l'eurodeputato David Borrelli, esponente di...

Elezioni 2018 - scoppia il Caso rimborsi per i candidati M5S : A 3 settimane dal voto delle Elezioni 2018, il movimento 5 Stelle è scosso dal caso rimborsi. Dopo il servizio del programma televisivo de Le iene andato in onda nei giorni scorsi, sale il numero di deputati che non ha effettuato il versamento di metà del proprio stipendio (al quale si dovrebbe aggiungere l’avanzo delle Diarie) al fondo del Mise dedicato alle micro imprese. Il servizio de Le Iene ha portato alla luce il ...

M5S - Grillo a Roma : 'Il Caso rimborsi? Ci favorirà' : Intanto domani Luigi Di Maio, a quanto si apprende, si recherà al Ministero dell'economia alle 9 per chiedere un elenco più dettagliato dei versamenti devoluti dai 5 stelle al fondo per le Pmi.

"Via chi ha tradito" - tuona di Maio. Il punto della situazione sul Caso rimborsi : Luigi Di Maio assicura che le mele marce saranno allontanate dal Movimento 5 stelle, ma il clamore suscitato dall'inchiesta delle Iene sull'affaire 'rimborsopoli' non diminuisce. L'ammanco ammonterebbe a un milione di euro e il Movimento ha avviato un'inchiesta interna: "Stiamo facendo tutte le verifiche" garantisce il candidato premier e vicepresidente della Camera dopo essersi recato di prima mattina ...

M5S : Caso rimborsi infiamma chat eletti - ammanchi post 2015 : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Il caso rimborsi che sta facendo tremare il M5S irrompe nelle chat dei parlamentari grillini. Pochi i commenti sul caso -Andrea Cecconi e Claudio Martelli, i due parlamentari ‘pizzicati’ dalle Iene, non figurano nelle rispettive chat- complice il fatto che qualcuno ha ricordato prontamente ai compagni che le conversazioni finiscono spesso in pasto ai cronisti. Sono in molti a interrogarsi in queste ...

M5s - Di Stefano : “Caso rimborsi? Non siamo immuni agli errori. Abbiamo alzato l’asticella dell’onestà” : “Non siamo immuni agli errori, ma Abbiamo gli antidoti per correggerli. Chi sbaglia viene allontanato dal Movimento. Chi ha sbagliato ha restituito i soldi che doveva restituire, non hanno più la nostra fiducia e hanno firmato la rinuncia all’eventuale elezione. Danneggiati in ottica elettorale? Sarei preoccupato se fossi un candidato di Forza Italia, di un partito fondato grazie alla collaborazione di Cosa Nostra. Noi non Abbiamo ...

Il Caso rimborsi del M5S diventa sempre più grosso : Un terzo parlamentare del Movimento 5 Stelle ha ammesso di essere coinvolto e ci sono sospetti su altri dieci: secondo i calcoli dei giornali potrebbero mancare in tutto fino a 1,4 milioni di euro The post Il caso rimborsi del M5S diventa sempre più grosso appeared first on Il Post.

Caso rimborsi - Renzi attacca Di Maio : come Craxi e il 'mariuolo' Chiesa : Il Caso rimborsi dei Cinque stelle paragonato a Tangentopoli. L'azzardo lo fa Matteo Renzi . Il segretario Pd prova ad approfittare del momento di difficoltà dei pentastellati, e recuperare il terreno ...

Caso rimborsi M5s - Di Maio : “Fuori le mele marce”L’ammanco potrebbe essere di un milione di euro : Caso rimborsi M5s, Di Maio: “Fuori le mele marce”L’ammanco potrebbe essere di un milione di euro Il candidato premier pentastellato: “Non permetteremo a nessuno di inficiare il nome del M5s.”. Continua a leggere L'articolo Caso rimborsi M5s, Di Maio: “Fuori le mele marce”L’ammanco potrebbe essere di un milione di euro sembra essere il primo su NewsGo.