Allerta Meteo | nuovo avviso della protezione civile | maltempo | freddo e tanta neve al Sud

Allerta Meteo Emilia-Romagna : temperature in calo - criticità “gialla” per gelate : “Tempo stabile, con temperature minime in abbassamento, che nelle aree urbane potranno raggiungere valori intorno a -2/- 3 gradi fino a -6/-7 gradi nelle pianure extraurbane, con possibilità di gelate in base alle condizioni del suolo. Valori compresi tra -8 e -10 gradi sui rilievi e fascia collinare con formazione di gelate“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha emesso, sulla base delle previsioni Arpae, ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per maltempo - freddo e neve : Allerta Meteo per neve e gelo in Sardegna. La Protezione civile ha diramato un’Allerta Meteo dalle 18 di oggi fino alle 15 di domani, 14 febbraio. Sono possibili delle nevicate al di sopra dei 700 metri, più probabilmente nella prima parte della giornata di domani e interesserà maggiormente la parte centro- settentrionale della Sardegna. Nel pomeriggio le nevicate saranno in forte attenuazione. La Protezione civile raccomanda massima ...

Allerta Meteo Puglia - ancora maltempo : freddo in aumento - arriva anche la neve a bassa quota : Un Allerta Meteo giallo a partire da domani mattina e a seguire per le successive 24-36 ore e’ stato emesso dalla Protezione civile per rischio neve sulla Puglia centro-settentrionale, per rischio idrogeologico, idraulico e temporali sul resto della regione e per vento su tutto il territorio. Il maltempo sara’ caratterizzato da forte ventilazione sulla Puglia meridionale e da temperature minime basse nelle zone interne della regione. ...

Meteo - ecco dove nevicherà domani. Mercoledì gelido - Allerta dal Lazio alla Sicilia : Arriva la neve. All'interno del flusso di correnti nord-occidentali che muove i sistemi perturbati dall'Atlantico verso il Mediterraneo, domani un ulteriore impulso di instabilità,...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile : “neve in Sardegna - Liguria e al Centro/Sud” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – All’interno del flusso di correnti nord-occidentali che pilota sistemi perturbati dall’Atlantico verso il Mediterraneo, domani un ulteriore impulso di instabilità, accompagnato da una diminuzione delle temperature, apporterà nevicate a bassa quota sulle regioni Centro-meridionali, soprattutto sul versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni ...

Allerta Meteo Lazio : neve a bassa quota - possibile sopra i 200-400 m : ”Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani e per le successive 6-9 ore si prevedono sul Lazio ‘nevicate al di sopra dei 200-400 metri e apporti al suolo deboli’.Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso pertanto un bollettino con attenzione ...

Allerta Meteo Sardegna : arriva la neve sopra i 700 m : Allerta meteo in Sardegna della protezione civile regionale per possibili delle nevicate al di sopra dei 700 metri a partire dalle 18 di oggi e sino alle 15 di domani. E’ raccomandata la “massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale”. La protezione civile consiglia inoltre di “guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ...

Allerta Meteo Campania : in arrivo neve dai 400 metri : Sono previste dalle prime ore di domani mattina precipitazioni che potranno assumere, a partire dai 400 metri di altezza, carattere nevoso. Lo comunica la Protezione civile della Regione Campania che ha emesso un’Allerta meteo a partire dalle 6 del mattino del 14 febbraio e fino alla mezzanotte successiva, per le precipitazioni nevose e le gelate persistenti oltre i 600-700 metri di altezza. Si raccomanda alle autorita’ competenti, ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per neve da stasera : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’Allerta seguirà queste modalità: ZONA B (sia COSTA che INTERNO), ZONA D e ZONA E: Allerta GIALLA dalle 21 di OGGI, MARTEDI’ 13 FEBBRAIO alle 8 di DOMANI MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO criticità verde nelle zone A e C Le zone coinvolte nell’Allerta sono: B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera ...

Carnevale e Allerta Meteo in Puglia - rinviata la sfilata dei Carri di Putignano : Rinvio della sfilata dei Carri : Il quarto corso mascherato in programma nella giornata odierna alle ore 19, è stato rinviato. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale: A seguito dell’Allerta Meteo e della lettura dei bollettini Meteorologici, per garantire la sicurezza dei visitatori del Carnevale, la Fondazione Carnevale di Putignano, ente organizzatore dell’evento, ha ritenuto opportuno rinviare l’ultima sfilata ...

