505 Games annuncia Assetto Corsa Ultimate Edition (Di mercoledì 14 febbraio 2018) Kunos Simulazioni e 505 Games sono orgogliosi di annunciare Assetto Corsa Ultimate Editiom per PS4 e Xbox One, la quale include non solo il gioco base ma anche i DLC rilasciati nel corso del tempo. Assetto Corsa: Arriva l'Ultimate Edition Assetto Corsa Ultimate Edition include 178 vetture da sogno di Ferrari, Porsche, BMW, Audi, Lamborghini, McLaren, Praga, Corvette, Maserati, Lotus e di molti altri prestigiosi marchi dell'automotive, così come edizioni speciali realizzate in collaborazione con le case produttrici. Ogni auto è stata maniacalmente riprodotta nei più piccoli dettagli sia estetici che nella fisica che si basa sulle telemetrie e sui dati ufficiali forniti dai produttori. Assetto Corsa Ultimate Edition include 33 configurazioni di tracciati su 16 diversi circuiti (che includono celebri classici come Spa Francorchamps, ...

505 Games e Limbic Entertainment annunciano Memories of Mars : 505 Games e Limbic Entertainment porteranno a nuova vita digitale l'ostile e desolata frontiera del Pianeta Rosso quest'anno con Memories of Mars, un nuovo titolo open world del genere survival sandbox online, in via di sviluppo dal celebre Team responsabile dei franchise Might & Magic (Ubisoft) e Tropico 6 (Kalipso).Previsto a breve in uscita su Steam in modalità Accesso Anticipato, Memories of Mars, calerà i giocatori nelle terre desolate ...

505 Games annuncia Memories of Mars : 505 Games e Limbic Entertainment porteranno a nuova vita digitale l’ostile e desolata frontiera del Pianeta Rosso quest’anno con Memories of Mars, un nuovo titolo open world del genere survival sandbox online, in via di sviluppo dal celebre Team responsabile dei franchise Might & Magic (Ubisoft) e Tropico 6 (Kalipso). Esplorando il pianeta rosso con Memories of Mars Previsto a breve in uscita su Steam in modalità ... : 505e Limbic Entertainment porteranno a nuova vita digitale l’ostile e desolata frontiera del Pianeta Rosso quest’anno conof, un nuovo titolo open world del genere survival sandbox online, in via di sviluppo dal celebre Team responsabile dei franchise Might & Magic (Ubisoft) e Tropico 6 (Kalipso). Esplorando il pianeta rosso conofPrevisto a breve in uscita su Steam in modalità ...