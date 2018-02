Tennis - Fed Cup 2018 – L’Italia verso la Spagna. Sara Errani : ” Sfida dura - noi squadra giovane”. L’emozione di Cocciaretto e la sicurezza di Garbin : L’Italia si prepara ad affrontare la Spagna nel primo turno della World Group II di Fed Cup. Le azzurre giocheranno a Chieti il 10-11 febbraio: la Sfida alle iberiche si preannuncia proibitiva per le ragazze di Tathiana Garbin che però vogliono realizzare l’impresa e regalarsi l’opportunità di continuare a lottare per tornare in Serie A. Sara Errani è la veterana della squadra, ha vinto tre Fed Cup nella sua carriera e farà da ...

Tennis - ATP Quito 2018 : Federico Gaio esce di scena al primo turno. L’azzurro ko in due set contro Carballes Baena : Niente da fare per Federico Gaio nel 1° turno dell’ATP di Quito (Ecuador). L’azzurro, n.107 del mondo, è stato eliminato con il punteggio di 7-6 6-3 dallo spagnolo Roberto Carballes Baena in 1 ora e 52 minuti di partita. Il giocatore nativo di Faenza è stato costretto ad arrendersi alla maggior continuità di gioco del suo avversario sulla terra rossa sudamericana. Nel primo parziale, dopo uno scambio di break e controbreak, i servizi ...

Tennis - Fed Cup 2018 : la Romania senza Simona Halep : ROMA - La Romania dovrà fare a meno di Simona Halep nella sfida casalinga contro il Canada in programma nel weekend sul veloce indoor di Cluj e valida per il World Group II della Fed Cup 2018 . La ...

Tennis - Rafael Nadal : “Il ritiro a Melbourne un vero peccato - ammiro Federer e punto ad essere il migliore ancora sulla terra rossa” : Il n.1 del mondo del Tennis Rafael Nadal, nel corso di un evento organizzato ad Alicante da Banco Sabadell uno dei suoi sponsor principali, ha analizzato quanto avvenuto in questo primo mese del 2018: dal ritiro contro Marin Cilic nei quarti di finale degli Australian Open, passando per Roger Federer ed arrivando ai prossimi obiettivi stagionali. “È stato un peccato, perché le cose stavano andando per il verso giusto e stavo giocando un ...

Tennis - Camila Giorgi ricorre al Tar del Lazio. Niente riavvicinamento con la FIT : verso l’ennesima esclusione in Fed Cup : Quando tutto sembrava potersi risolvere, ecco che la vicenda Camila Giorgi-FIT vive di un nuovo episodio, proprio nel giorno in cui la capitana Tathiana Garbin comunicherà le convocate per la sfida del 10 e 11 febbraio contro la Spagna. In quell’elenco sembrava poterci essere anche la Tennista marchigiana, almeno dopo il tentativo di riavvicinamento tra lei e la Federazione. Niente affatto: Camila ha presentato ricorso al Tar del Lazio ...

Tennis - Roger Federer può tornare numero 1 al Mondo! Cosa deve fare per superare Nadal nel ranking ATP? : Roger Federer può tornare a essere il numero 1 al Mondo! Il Maestro, infatti, è secondo nel ranking ATP ma ora Rafael Nadal è distante soltanto 155 punti: lo spagnolo è davvero nel mirino dell’elvetico che può tornare in cima alla classifica dopo più di cinque anni dall’ultima volta (l’ultima 4 novembre 2012). Il 36enne ha vinto l’Australian Open, suo ventesimo Slam della carriera, e ha approfittato del ritiro del mancino ...

Tennis : complimenti social per 'King' Federer : Australian Open, Federer nella storia: sesta coppa e lacrime AUGURI social - L'impresa di Federer - che per L'Equipe è ' la leggenda del secolo ' - è stata celebrata in tutto il mondo, anche e ...

Tennis - Re Federer il Grande : 20 anni per 20 Slam conquistati : Due i leitmotiv che hanno accompagnato i 20 successi di Federer: l'amore che gli ha dimostrato il pubblico di tutto il mondo e le lacrime di gioia uscite dai suoi occhi di eterno bambino. Federer ha ...

Tennis - Ranking ATP (29 gennaio) : Roger Federer avvicina Rafael Nadal. Sale ancora Fabio Fognini : Dopo il favoloso back-to-back agli Australian Open, l’elvetico Roger Federer si avvicina all’iberico Rafael Nadal nel Ranking ATP: tra i due mostri sacri della racchetta ora ci sono soltanto 155 punti. Lontano anni luce il resto del mondo: il croato Marin Cilic, runner up a Melbourne, guadagna tre posti e si porta al numero tre, davanti al bulgaro Grigor Dimitrov, insidiato anche dal tedesco Alexander Zverev. Al sesto posto ora ...

Tennis : Roger Federer - l’artista della racchetta ed il n.1 sui social. Essere personaggio senza eccessi : Roger Federer continua a dipingere Tennis sui campi da gioco come se il tempo si fosse fermato. E’ questa la sensazione nell’assistere all’ennesimo trionfo del campione svizzero a Melbourne, valso il 20° titolo del Grande Slam (primo uomo a riuscirci) ed il 6° sigillo nel major australiano. Numeri a cui potrebbero seguirne altri, per rafforzare la nomea di un campione senza macchia che, da una parte all’altra del mondo, ...

Federer - il supereroe delle cose normali ha reso divino il Tennis : Marco LombardoE adesso che ha fatto venti magari c'è chi spiegherà comunque che Roger Federer non ci mancherà il giorno che avrà deciso di mettere fine alla magìa. Poi ci diranno anche che il tennis va avanti, che lo sport vale più dei suoi campioni, pur grandi che siano stati. Eppure non troveranno più un aggettivo per definirlo, Roger; un superlativo per ricordare il momento in cui ha alzato la sua ventesima coppa di un torneo assoluto, ...