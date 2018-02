ALESSIA MARCUZZI SALUTA IL FIGLIO DI ELENA SANTARELLI IN DIRETTA “Forza Jack!” | il

“Francesco Monte e la droga all’Isola - la verità” : Eva Henger è inarrestabile. Attesissima in studio - la ex naufraga rincara la dose. “Ma ti prendi la responsabilità di quello che dici” - la blocca più volte ALESSIA Marcuzzi : “Ho avuto una settimana difficile. Sono stato pensieroso e quindi decido di tornare in Italia per affrontare la cosa in maniera diversa, tutelare i miei diritti e la mia persona. Mi spiace si sia creato questo grande caos in un programma pulito, guardato da ragazzi più piccoli. Sono una persona corretta e oggi, a malincuore, decido di tornare a casa per tutelarmi. So che mio padre e mio fratello saranno preoccupati”. Così ...

Isola - ALESSIA MARCUZZI indossa abiti ‘riciclati’ e azzecca la tendenza : il vintage la premia : E brava Alessia Marcuzzi. Brava, bella e scaltra anche, intelligentemente abile nel riconoscere che ormai è andata l’epoca in cui un personaggio dello spettacolo si rendeva testimonial di questo o quel marchio...

Isola dei Famosi 2018 : ALESSIA MARCUZZI accusa l’accusatrice Henger. Ma Eva la mette KO : Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger Nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (clicca qui per la cronaca minuto per minuto) è andato in onda, come si poteva ben immaginare, il processo a Eva Henger. Rientrata dall’Honduras, l’ex star dei film per adulti ha ribadito con convinzione la sua versione dei fatti relativa al ‘canna-gate’, ma non ha trovato l’appoggio né della conduttrice né degli ...

DUGONGO - COS'È?/ L'animale che stupisce ALESSIA MARCUZZI : il mammifero raccontato da Daniele Bossari : DUGONGO, COS'È? L'animale stupisce Alessia Marcuzzi a L'Isola dei Famosi 2018: il mammifero viene raccontato da vicino da Daniele Bossari che sembra entusiasta del grosso animale.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 00:07:00 GMT)

L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 5 febbraio 2018 – Conduce ALESSIA MARCUZZI con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 5 febbraio 2018 – ...

CRAIG WARWICK/ Il sensitivo e gli angeli di Elena e Bianca : ALESSIA MARCUZZI sorpresa (Isola dei famosi 2018) : CRAIG WARWICK, diventato una spalla per Franco, ha affermato in un confessionale di aver visto degli spiriti positivi sulla spiaggia e che nell'Isola c'è molta energia positiva.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 22:39:00 GMT)

ALESSIA MARCUZZI saluta il figlio di Elena Santarelli in diretta/ “Forza Jack!” e il messaggio al Bambino Gesù : Alessia Marcuzzi saluta il figlio di Elena Santarelli in diretta all'Isola dei Famosi: “Forza Jack!”. Poi il messaggio al Bambino Gesù. Le ultime notizie sul gesto della conduttrice(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 22:34:00 GMT)

Alfonso Signorini - pugnalata ad ALESSIA MARCUZZI : va da Fazio contro l'Isola dei famosi : Alfonso Signorini , ex opinionista all' Isola dei famosi , 'tradisce' Alessia Marcuzzi. Come? Andando ospite di Fuori tempo che fa proprio contro il reality di Canale 5. Tutto succede stasera. Nel ...

Isola dei famosi - Mara Venier interrompe ALESSIA MARCUZZI in diretta : 'Fammi fare gli auguri a Fabrizio Frizzi' : 'Alessia, Alessia, Alessia!'. Fuori programma all' Isola dei famosi . La conduttrice Alessia Marcuzzi ha appena finito di ricapitolare il 'caso Francesco Monte', con l'accusa di droga e la sua auto-...

Pagelle TV della Settimana (29/01-4/02/2018). Promosso Johnny Dorelli. Bocciata ALESSIA Marcuzzi : Alessia Marcuzzi Promossi 9 a Johnny Dorelli. A distanza di 10 anni dall’ultima apparizione, l’attore, classe 1937, si ripresenta in video a Che Tempo Che Fa per un’inattesa performance sotto gli occhi commossi della moglie Gloria Guida. Un vero signore dello spettacolo. 8 a Paola Perego. Archiviato un periodo turbolento, la conduttrice bistratta dalla Rai si prende una bella rivincita con Superbrain che, in tempi non facili ...