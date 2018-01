Uomini e Donne Puntata di Oggi 24 gennaio 2018 Gemma | Tina e Giorgio hanno una tresca!

MARIANO CATANZARO/ Uomini e Donne - da corteggiatore a tronista : "Ecco come sono cambiato in questi anni" : L'ex corteggiatore MARIANO CATANZARO è il nuovo tronista di "Uomini e Donne". Nella puntata di oggi del trono classico assisteremo al suo ingresso in studio.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 21:04:00 GMT)

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell'Italia. 5 Uomini e 5 donne - c'è Nicole Gontier! : Le cinque ragazze che hanno gareggiato in Coppa del Mondo si presenteranno a PyeongChang con grandi ambizioni. Dorothea Wierer viene dalla miglior stagione della carriera e in ogni gara può salire ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. 5 Uomini e 5 donne - c’è Nicole Gontier! : Nella giornata odierna, il Coni ha comunicato una prima selezione degli atleti italiani che voleranno in Corea del Sud per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang2018. Tra questi, anche la selezione definitiva dei 10 italiani del Biathlon che potranno prendere parte alle gare a Cinque Cerchi. Vediamo l’elenco completo: uomini: Thomas Bormolini, Thierry Chenal, Lukas Hofer, Giuseppe Montello, Dominik Windisch donne: Nicole Gontier, Alexia ...

Uomini e Donne gossip - Alex Migliorini geloso di Alessandro : il gesto che lo ha fatto arrabbiare : Uomini e Donne gossip, Alex Migliorini geloso di Alessandro D’Amico: ecco perchè l’ex tronista si è arrabbiato Dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, Alex Migliorini e Alessandro D’Amico sembrano essere più uniti che mai. Attualmente i due ex protagonisti del Trono Gay vivono insieme a Milano e, stando a quanto dichiarato, sembrano avere […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Alex Migliorini geloso di Alessandro: il ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. Presenti 5 donne e 2 Uomini : Dal 9 al 25 febbraio avrà finalmente inizio il grande spettacolo delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (Corea del Sud). Sul ghiaccio coreano i pattini veloci dello Short track si sfideranno andando in caccia dei metalli più pregiati e regalare tante emozioni. In casa Italia saranno 7 gli atleti a rappresentare il Bel Paese. Una preponderanza femminile con 5 donne contro i soli 2 uomini in conseguenza della mancata qualificazione della ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 23/01 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne il recall del finale della puntata di ieri apre e si collega a quella odierna: Emanuele è uscito dallo studio dopo aver constatato che Sara, a dispetto di quanto detto, è attratta da Lorenzo. Il romano resta dietro le quinte, mentre Maria sottolinea che Sara è alla ricerca di un punto fermo e finora l’unico con certe caratteristiche di affidabilità è Luigi, che tra l’altro piace anche a ...

Uomini e Donne news - Ester Glam contro Paolo : i complimenti ad Angela e Marianna : Uomini e Donne new, contro Paolo anche l’ex corteggiatrice Ester Glam: sui social il messaggio di supporto alle rivali La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi ha fatto molto discutere il pubblico a casa e quello dei presenti alla registrazione. Dopo l’arrivo in studio di Mariano Catanzaro, il nuovo tronista, la discussione […] L'articolo Uomini e Donne news, Ester Glam contro Paolo: i complimenti ad Angela e Marianna ...

Uomini e Donne - Tina e Giorgio hanno una relazione? Ecco la verità del gabbiano Video : Da alcuni giorni sul web circola con insistenza una notizia clamorosa che riguarda Tina e Giorgio [Video]. L'indiscrezione lanciata dal settimanale Spy dice che tra il gabbiano toscano e l'estrosa opinionista di Uomini e Donne ci sarebbe una tresca amorosa o comunque che starebbe nascendo qualcosa d'importante. Ma è la verita' o la solita bufala messa in giro sul web? Nel prosieguo dell'articolo troverete le dichiarazioni di Manetti e altre ...

MARIANNA ACIERNO/ Uomini e donne - la corteggiatrice appoggia la rivale Angela Caloisi e va via : MARIANNA ACIERNO è pronta a lasciare il trono o a dire no a Paolo in casa di scelta, il bacio ad Angela non va giù alla corteggiatrice di Uomini e donne, ecco i dettagli(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 15:55:00 GMT)

Uomini e Donne - mistero sul trono classico : che fine ha fatto Paolo Crivellin? : 'Non si presenta alla registrazioni' : ROMA - Un mistero a ' Uomini e Donne ' riguarda la scelta di Paolo Crivellin . Il protagonista del trono classico del programma della De Filippi infatti è scomparso dagli studi televisivi prima di ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari e lo sfogo su Instagram : 'Chiedo un po' di rispetto - soprattutto in questo momento molto delicato' : MILANO - 'Non è giusto che io debba essere sempre perfetta. Non è giusto che io non possa fare nulla che non sia ordinario perché non rispecchia ciò che vogliono gli altri'. non è giusto che io debba ...

Che fine ha fatto Paolo Crivellin? Tutte le anticipazioni su Uomini e Donne : Che fine ha fatto Paolo Crivellin? Chi l'ha visto? La trasmissione di Rai Tre mai come in questo caso potrebbe aiutarci a capire perché il tronista, e per il momento lo è ancora, non si fa vedere in studio da un paio di registrazioni. Maria De Filippi non ha accennato al suo trono, o almeno non è stato scritto nelle anticipazioni fornite dalla redazione stessa: che abbiano deciso di riservare la sorpresa, o il colpo di scena, per la messa in ...