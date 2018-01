Elezioni - tra Berlusconi e Salvini è scontro sulla regola europea del 3% : Le prossime Elezioni politiche si giocheranno anche, e sopratutto, in seno alle spinte anti europeiste: lo sa bene il leader della Lega...

Fissata a giovedì l'udienza del ricorso contro Salvini : Si svolgerà giovedì 25 gennaio con inizio intorno alle 11 davanti alla prima sezione civile del Tribunale di Milano la discussione sul ricorso d'urgenza in cui si chiede di sospendere in via "cautelare" la "nomina di Matteo Salvini quale segretario federale della Lega nord" e "inibire" l'eurodeputato e l'attuale consiglio federale dalle attività connesse al loro ruolo nel partito "anche in relazione alle elezioni politiche ...

Salvini contro Berlusconi 'Se il 3 danneggia le famiglie per noi non esiste'. L ex premier 'No grande coalizione' : Il primo sfiderà il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan nel collegio uninominale di Siena ('Grazie a Matteo che mi permetterà di far lavare col voto ai senesi l'onta di un Pd che ha lasciato ...

Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi sul tetto al 3% : 'Non esiste - prima gli italiani' : Tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi volano metaforici stracci. Nel centrodestra si apre un nuovo fronte, un durissimo scontro sul tetto del 3% imposto dall'Europa. Lunedì, il Cavaliere a Bruxelles ...

Un populista di sinistra contro Padoan a Siena e un economista no-euro. Le candidature di Salvini : ... spiega il leader della Lega assicurando che il suo partito "non nega alcuna possibilità per difendere il risparmio e il lavoro degli italiani" perché "un Paese che non controlla la sua economia, la ...

Salvini candida Borghi contro Padoan a Siena e l'economista no euro Bagnai : Un populista di sinistra contro il ministro Padoan a Siena e un economista no-euro. Sono due candidature presentate da Matteo Salvini durante una conferenza stampa alla Camera. "Presento due candidature che mi rendono orgoglioso - afferma il leader della Lega Nord -: Claudio Borghi, responsabile economico della Lega per contendere il collegio a Siena con Padoan e Alberto Bagnai, economista e docente universitario autore del libro 'Il tramonto ...

Chi c'era e chi c'è dietro all'incontro di Salvini con la City milanese : Roma. Berlusconi presidente della Repubblica nel contesto di un governo di centro-destra? "Ragionamento interessante". Così Matteo Salvini sorprende la platea dell'esclusiva Club House di Brera a ...

Carte bollate contro Salvini : Tutte le strade - anche quella giudiziaria - portano a Roma. Per sbarrare la strada al segretario della Lega Nord Matteo Salvini, prima delle politiche del 4 marzo, c'è chi, nel Carroccio, ha deciso di imbracciare l'arma della carta bollata. Un ricorso, con procedura d'urgenza, è stato presentato in gran silenzio da un candidato iscritto al listino collegato al maroniano Giovanni Fava, concorrente di Salvini alla segreteria del ...

Giulia Bongiorno nella Lega : scontro tra Salvini e Maroni Video : Roberto #Maroni non ha preso per niente bene l’annuncio della candidatura nelle liste della Lega dell’avvocato Giulia #Bongiorno, ufficializzato ieri da Matteo #Salvini. Il governatore uscente della Lombardia, gia' dato in rotta di collisione con la linea politica del segretario, ha pubblicato un post su Twitter per ricordare che lui e il fondatore del Carroccio Umberto Bossi hanno sempre combattuto “quelli come Andreotti”, con chiaro ...

Matteo Salvini : "Galera per gli evasori". Dopo la flat tax - il leader della Lega lancia la linea dura contro chi non paga le tasse : Il secondo tempo della flat tax per Matteo Salvini si chiama galera per chi evade. L'annuncio arriva a 'Porta a porta': "Sono d'accordo per la galera per chi evade: se io riduco le tasse e tu non paghi io butto la chiave, sul modello americano", dichiara il leader della Lega, che rimanda alla linea dura applicata negli Stati Uniti, dove chi non paga le tasse è punito severamente, in alcuni casi con la detenzione in carcere.Il ragionamento ...

Matteo Salvini contro Emma Bonino : 'Immigrazione - stiamo scherzando? Regala il permesso di soggiorno a 500mila clandestini' : Nel mirino di Matteo Salvini ci finisce anche Emma Bonino , la candidata della lista +Europa apparentata, ora, a Bruno Tabacci e papabile alleata del Pd il prossimo 4 marzo. Finisce nel mirino del ...

Quattro vaccini sì - dieci troppi. Salvini e Dibba uniti nella battaglia contro la Legge Lorenzin : Quattro sì, dieci no. Movimento 5 Stelle e Lega Nord chiariscono la loro posizione sui vaccini, coincidente nel promettere la cancellazione della Legge Lorenzin e la revisione dell'obbligo di vaccinarsi che la norma prevede. Quattro vaccini sì, dieci sono troppi, dicono oggi Alessandro Di Battista e Matteo Salvini."Riteniamo che la situazione precedente con 4 vaccini obbligatori fosse sufficiente. Noi in Parlamento abbiamo votato ...