Beautiful America | anticipazioni | Bill firma l’annullamento del matrimonio | Liam incontra

Anticipazioni Beautiful : HOPE apprende che STEFFY è incinta (puntate americane) : Nelle puntate americane di Beautiful in onda questi giorni, HOPE Logan ha potuto ritrovarsi faccia a faccia con il suo ex Liam Spencer. Il ragazzo al momento alloggia in hotel dopo l’annullamento del matrimonio da sua moglie STEFFY e, avendo ricevuto un messaggio dalla sua ex tornata in città, le ha segnalato la posizione dell’albergo. Liam e HOPE hanno dunque avuto modo di aggiornarsi sulle rispettive vite e così la figlia di Brooke ...

Beautiful - anticipazioni americane : Steffy è incinta - ma il figlio potrebbe essere del suocero. Brooke (ancora) tra Ridge e Thorne : Beautiful - Steffy e Bill Corsi e ricorsi storici a Beautiful. Nelle puntate attualmente in onda in America il trapassato remoto della soap si sta ripresentando e la giovane Steffy Forrester, principale protagonista della nuova generazione imperante nelle trame, sta riportando alla mente del pubblico le gesta di una giovanissima Brooke Logan, nella fase in cui era incinta di BRidget e molto dubbiosa circa la paternità della bambina. Beautiful, ...

Beautiful - anticipazioni americane : BILL firma l’annullamento a BROOKE : Sugli schermi italiani, le nozze tra BILL e BROOKE Spencer sono state appena celebrate ma, come vi anticipiamo da tempo, a Beautiful nel giro di pochi mesi assisteremo ad un profondo cambiamento di scenario e il matrimonio tra l’editore e l’ex cognata durerà veramente poco; anzi, verrà proprio cancellato!!! Esaurito l’effetto pruriginoso del triangolo tra l’editore e le due sorelle Logan che ha tenuto impegnati a lungo ...

Beautiful America - anticipazioni : tutti contro Bill Spencer! : Nelle attuali puntate Americane di The Bold and The Beautiful, i fan della soap hanno assistito da poco alla furiosa reazione di Liam nei confronti del padre traditore. Ma cosa è successo dopo, quando anche altri membri della famiglia sono venuti a sapere ciò che hanno fatto Bill Spencer e Steffy Forrester? tutti si sono scagliati contro l’uomo (come se lui fosse l’unico colpevole…!). Vediamo insieme le ...

Beautiful - anticipazioni americane : STEFFY avrà bisogno di un’ostetrica al QUARTO MESE? : Robin Givens sarà presto guest star in Beautiful, ovviamente nelle puntate americane. L’attrice, che ha una lunga carriera sia in tv che al cinema, è al momento nel cast della serie tv Riverdale. anticipazioni americane Beautiful: ROBIN GIVENS interpreta l’ostetrica di STEFFY Per quanto riguarda il suo ruolo nella soap, la Givens interpreterà l’ostetrica di STEFFY Forrester e, avendo iniziato a girare la scorsa settimana, il ...

Beautiful - anticipazioni americane : KATIE affronta BILL : Come già vi avevamo anticipato, nelle attuali puntate americane di Beautiful KATIE Logan ha avuto modo di scoprire quanto accaduto tra BILL e Steffy quando, a casa della giovane signora Spencer, ha visto il test di paternità, lasciato in bella vista dalla ragazza e da Liam durante la loro discussione a riguardo. La reazione di KATIE, per quanto sconvolta, è stata di comprensione nei confronti di Steffy: anche lei, come Liam, si è chiesta ...

Beautiful - anticipazioni americane : THORNE deluso anche nel 2018 : Le anticipazioni per le puntate americane di Beautiful di inizio 2018 descrivevano THORNE Forrester come intento a desiderare e cercare di ottenere ciò che, al momento, appartiene a suo fratello Ridge: la Forrester Creations e Brooke Spencer. Tornato come esordiente stilista dopo un lungo periodo di addestramento presso dei designer europei, THORNE non è soltanto deciso a togliere al parente il controllo della casa di moda, ma anche a ...

Beautiful - anticipazioni americane : STEFFY e LIAM annullano il matrimonio : Le anticipazioni sulle prossime puntate americane di BEAUTIFUL ci dicono che LIAM e STEFFY Spencer prenderanno una difficile decisione sul loro futuro che, per il ragazzo, è al momento irrimediabilmente compromesso da quanto accaduto tra la moglie e il padre Bill. Al giovane sono bastate circa 48 ore dal momento in cui ha appreso la verità sul tradimento per capire quale sia la strada migliore da intraprendere ora… che è quella di porre ...

Beautiful - anticipazioni americane : nuovo ritorno per DONNA LOGAN : Lo scorso Natale, nelle puntate americane di Beautiful, DONNA LOGAN è stata la sorpresa che Ridge Forrester ha voluto regalare a Brooke Spencer, esaudendo così il suo desiderio di poter trascorrere le feste con entrambe le sue sorelle. Come ormai sapete se ci avete seguito, successivamente lo stilista ha continuato a viziare la sua promessa sposa con un altro ritorno, quello di sua figlia Hope. Come è emerso dai dialoghi, il rientro in pianta ...

Beautiful - anticipazioni americane e trame future gennaio 2018 : Hope torna - Sally vuole Liam : Dalle prime anticipazioni americane di Beautiful di gennaio 2018, ci sembra di capire che sarà un anno decisamente agitato: Hope tornerà a casa e proprio quando tra Liam e Steffy le cose sembreranno irrecuperabili. Attenzione, però, perché il giovane Spencer avrà una nuova pretendente: Sally Spectra poserà gli occhi su di lui e vorrà approfittare della separazione dalla moglie, temporanea almeno. C'è da dire, comunque, che il ritorno di Hope a ...

Beautiful - anticipazioni americane e trame future gennaio 2018 : Hope torna - Sally vuole Liam : Dalle prime anticipazioni americane di Beautiful di gennaio 2018, ci sembra di capire che sarà un anno decisamente agitato: Hope tornerà a casa e proprio quando tra Liam e Steffy le cose sembreranno irrecuperabili. Attenzione, però, perché il giovane Spencer avrà una nuova pretendente: Sally Spectra poserà gli occhi su di lui e vorrà approfittare della separazione dalla moglie, temporanea almeno. C'è da dire, comunque, che il ritorno di Hope a ...

Beautiful - anticipazioni americane e trame future gennaio 2018 : Hope torna - Sally vuole Liam : Dalle prime anticipazioni americane di Beautiful di gennaio 2018, ci sembra di capire che sarà un anno decisamente agitato: Hope tornerà a casa e proprio quando tra Liam e Steffy le cose sembreranno irrecuperabili. Attenzione, però, perché il giovane Spencer avrà una nuova pretendente: Sally Spectra poserà gli occhi su di lui e vorrà approfittare della separazione dalla moglie, temporanea almeno. C'è da dire, comunque, che il ritorno di Hope a ...

Beautiful - anticipazioni americane : SALLY prova ad avvicinarsi a LIAM : La giornata dell’8 gennaio porta finalmente la ripresa di Beautiful su Canale 5. Intanto nelle prossime puntate americane, consapevole del tradimento della moglie e del padre, LIAM Spencer avrà bisogno di tempo per riflettere sul futuro del proprio matrimonio con Steffy. La ragazza, sebbene conscia di quanto possano essere poche le possibilità di un esito positivo per la loro situazione, continuerà a sperare che il marito riesca a ...

Beautiful - puntate americane : la verità sul figlio di Steffy - : Anticipazioni Beautiful, episodi americani: ecco chi è il padre del figlio di Steffy Nuovi colpi di scena a Beautiful ! La soap americana continua ad appassionare i telespettatori di tutto il mondo da più di trent'anni ormai. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che terrà ancora banco la gravidanza di Steffy. Chi è il padre del bambino che porta in grembo? Il marito Liam o il ...