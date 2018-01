Una Vita anticipazioni dal 22 al 26 gennaio | ad Acacias 38 arriva Simon

Dieci giorni di vento al veleno - la tragedia dei bambini di Taranto cui è negata Una Vita normale : Dieci giorni certificati di vento al veleno in poco più di due mesi. Dieci giorni di Wind Days a Taranto hanno impedito a migliaia di studenti del rione Tamburi di esercitare il loro diritto allo studio. Non solo: gli viene negato anche il diritto di fruire degli spazi di gioco, delle strade, delle piazze. Di condurre, insomma, una vita normale. ...

Liliana Segre senatrice a vita italiana : è Una reduce dell’olocausto : Da oggi c’è un nuovo senatore a vita. Lo ha nominato il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha nominato Liliana Segre per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale. Il decreto è stato…Continua a leggere →

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 3/ Anticipazioni quinta puntata : Una grande novità in arrivo per i fan (19 gennaio) : JUNIOR BAKE Off ITALIA 3, la quinta puntata: chi sarà eliminato e chi invece riceverà l'ambitissimo grembiule blu? I pasticceri ancora alle prese con la prova tecnica e quella creativa.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 19:18:00 GMT)

Una Vita - anticipazioni puntata di lunedì 22 e martedì 23 gennaio 2018 : anticipazioni puntata 407 di Una VITA di lunedì 22 e martedì 23 gennaio 2018: Celia scopre Felipe a letto con Huertas e fa una scenata. Ma Felipe non si scompone più di tanto e, anzi, umilia la moglie dandole dell’isterica; in più le dice che lui ha tutto il diritto di avere un’amante e che comunque lei gli deve egualmente la sua devozione. Teresa ferma Cayetana, che intendeva tagliarsi le vene, e le ricorda che German e Carlota sono ...

ANTONELLA CLERICI / Scade il contratto Rai : "Sogno Una nuova vita" - lascerà La Prova del Cuoco? (Ieri e Oggi) : ANTONELLA CLERICI ripercorrerà la sua straordinaria carriera nel mondo della tv nel talk show di Carlo Conti. Con lei anche l'amico Fabrizio Frizzi. Appuntamento alle 23.00 su Rai3.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:08:00 GMT)

MSC Crociere presenta Una grande novità : l’India e nuovi itinerari negli Emirati Arabi Uniti [INFO e DETTAGLI] : MSC Crociere, la più grande compagnia crocieristica del mondo a capitale privato, sta potenziando la propria offerta grazie all’aggiunta di nuovi itinerari negli Emirati Arabi Uniti introducendo una seconda nave, MSC Lirica. Con nuove Crociere da 11 e 14 notti, MSC Lirica debutterà negli Emirati Arabi Uniti a novembre 2018, offrendo itinerari più lunghi, due overnight a Dubai e, per la prima volta, Crociere in India. L’arrivo di MSC Lirica ...

Arrestato a Civitavecchia per aver importUnato donna : Roma – Questo il comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri di Roma, a seguito dell’arresto di un 27enne originario della Nigeria: E’ stata la preziosa segnalazione... L'articolo Arrestato a Civitavecchia per aver importunato donna su Roma Daily News.

