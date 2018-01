Il cuore grande di Demi Lovato | la star aiuta i senzatetto di Los Angeles

: Tanti auguri alla persona che più mi rende orgoglioso di tifare @juventusfc, anche più delle vittorie stesse! Graz… - IlMure : Tanti auguri alla persona che più mi rende orgoglioso di tifare @juventusfc, anche più delle vittorie stesse! Graz… - moonaudia : @IntenseRevenge cuore grande anche per la scelta della gif???? - sara1983h : RT @Linothebest1: Buongiorno @LinoGuanciale .....dal grande cuore ?? #thebest ?? - DanielaImpinto : I giocatori veri che amano davvero la maglia e che hanno il cuore solo x una squadra??? Sempre più stima di te e del… - DanielaImpinto : @ClaMarchisio8 @juventusfc Le tue parole sono da brividi e mi hai fatto commuovere? Spero i miei auguri ti sono arr… -

Leggi la notizia su news.mtv

(Di venerdì 19 gennaio 2018)è una persona meravigliosa e lo ha dimostrato ancora una volta! arc id=”3a12369e-5fd2-11e2-8963-0026b9414f30″ La cantante ha passato la giornata di ieri al Downtown Women’s Shelter, ovvero un rifugio per idi Los, l’unico della città pensato solamente per le donne.Visits the Downtown Women's Shelter in Los. – January 18, 2018 pic.twitter.com/erbGHJCwDK —News (@ddffnews) 19 gennaio 2018Visits the Downtown Women's Shelter in Los. – January 18, 2018 pic.twitter.com/qHTtMTpuo0 —News (@ddffnews) 19 gennaio 2018ha dato una mano nel distribuire borse con beni di prima necessità, salutando e lasciandosi fotografare con le ospiti del centro.Visits the Downtown Women's Shelter in Los. ...