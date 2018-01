FA Cup | Chelsea avanti ai rigori | Morata e Pedro espulsi

FA Cup - il Chelsea avanti con il brivido : Norwich ko dopo i calci di rigore [FOTO] : 1/10 LaPresse/PA ...

FA Cup : Chelsea - contro il Norwich Conte finisce di pareggiare : A quota 5,25 un altro pareggio: per la cronaca, le ultime tre 'X' registrate dal Chelsea sono arrivate tutte con lo stesso risultato, 0-0 (punteggio con cui è terminata anche la sfida dello scorso 6 ...

Probabili Formazioni Chelsea-Norwich City - FA Cup 17-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Norwich City, Replay del Terzo turno di FA Cup 2017/2018, ore 20.45: Conte valuta diversi cambi. Il Chelsea vuole accedere al quarto turno di FA Cup, ma è costretto a passare per il replay con il Norwich City dopo il pari per 0-0 a Carrow Road. I Blues di Antonio Conte provengono da un pareggio per 0-0 con il Leicester in Premier League. Il Norwich, invece, è una formazione di Championship che sta ...

Video/ Chelsea Arsenal (0-0) : highlights della partita (Carabao Cup - semifinale) : Video Chelsea Arsenal (risultato finale 0-0): gli highiights della semifinale della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. I Blues ci provano nel primo tempo ma nulla da fare.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 09:10:00 GMT)

Carabao Cup - Chelsea sfortunato : con l'Arsenal termina 0-0 : ROMA - Il fascino del derby di Londra nella Carabao Cup : Chelsea e Arsenal si sfidano allo Stamford Bridge nel turno d'andata della Coppa di Lega. È la seconda gara inglese nella quale è stato ...

League Cup - Chelsea-Arsenal 0-0 : ROMA, 10 GEN - Termina con un pareggio senza reti la semifinale di andata di League Cup tra Chelsea e Arsenal: a Stamford Bridge finisce 0-0 con il portiere dei Gunners, Ospina, grande protagonista ...

Semifinale League Cup - dove vedere Chelsea-Arsenal in Tv e in streaming : La League Cup è giunta alla fase delle semifinali, ma le due gare, complice l’inaspettata eliminazione del Manchester United di Mourinho, appaiono decisamente squilibrate. Questa sera, infatti, il Manchester City, sempre più diretto verso la vittoria della Premier League affronterà il Bristol, mentre domani è previsto il derby di Londra tra Chelsea e Arsenal. dove […] L'articolo Semifinale League Cup, dove vedere Chelsea-Arsenal in ...

Probabili Formazioni Chelsea-Arsenal - EFL Cup 10-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Arsenal, Semifinale di Andata di EFL Cup 2017/2018, ore 21.00: Conte e Wenger rivoluzionano l’undici titolare. Chelsea ed Arsenal devono dimenticare i passi falsi in Fa Cup e ritrovare la vittoria nella semifinale di andata di Coppa di Lega. In particolare l’Arsenal deve cancellare la pesante sconfitta subita al City Ground contro il Nottingham Forest per 4-2 che li ha estromessi da detentori ...

FA Cup - Chelsea; Conte : ”Clown in panchina? Mourinho stava parlando di com’era lui in passato” : Antonio Conte, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Fa Cup con il Norwich City. “Magari stava parlando di com’era lui in passato…”. Antonio Conte risponde alle critiche ricevute da José Mourinho che ieri, rispondendo a chi ne sottolineava l’atteggiamento più compassato in panchina, rivendicava con orgoglio di non essere un allenatore che “fa il pagliaccio a ...

Probabili Formazioni Norwich City-Chelsea - FA Cup 06-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Norwich City-Chelsea, Terzo turno di FA Cup 2017/2018, ore 18.30: Zappacosta dal 1′. Dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 nel London Derby con l’Arsenal, il Chelsea di Antonio Conte vuole ipotecare il passaggio del turno affrontando il Norwich City. I Blues devono cercare di non prendere sotto gamba l’impegno, per aumentare l’autostima e la fiducia in vista di una serie di partite in ...

Probabili Formazioni Chelsea-Bournemouth - EFL Cup 20-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Bournemouth, Quarti di finale di EFL Cup 2017/2018, ore 20.45: molti cambi per Conte. Seconda giornata per i quarti di finale della Coppa di Lega. A Stamford Bridge Chelsea e Bournemouth si giocano l’accesso alle semifinali in gara unica. Nel precedente turno i Blues di Antonio Conte hanno eliminato l’Everton con il risultato di 2-1, mentre le Cherries, guidate da Eddie Howe si sono sbarazzate ...